پخش زنده
امروز: -
رئیس قوه قضائیه گفت: قاطعانه و بدون اغماض با فساد و مفسد مبارزه میکنیم، اما تلاش داریم این مبارزه تا حد ممکن کمهزینه و بدون فضاسازی باشد و بهگونهای باشد که فعالان سالم اقتصادی نهراسند و تأمین امنیت سرمایهگذاری مخدوش نشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای، در سلسله نشستهای هماندیشانه و صمیمانه خود با دانشجویان سراسر ایران، امروز، همزمان با روز دانشجو، در دانشگاه زنجان حضور یافت و از نزدیک مطالبات و دغدغههای دانشجویان را شنید.
رئیس قوه قضائیه در این نشست به اهمیت گسترش و بسط عدالت و همچنین ایجاد زمینه برای اصلاح مجرمان اشاره کرد و گفت: ما قائل به آن هستیم که وقتی کسی لغزش میکند باید در همان گام اول دست او را بگیریم تا او به پرتگاه نیفتد.
وی افزود: یکی از نعمتهای بزرگی که خداوند به بشر عنایت کرده فرصت توبه و اصلاح و جبران است که باید دستگاه قضا شرایط این امر را فراهم کند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای اشاره ای هم به مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی و مقوله عفاف و حجاب کرد و افزود: در قوه قضائیه سلسله اقداماتی در این زمینه اتخاذ شده است اما چنانچه سایر دستگاهها همراهی نکنند کفایت نمیکند.
وی گفت: ما در قوه قضائیه با بهرهگیری از نقطهنظرات تخصصی، لایحهای موجز، اما کارآمد و قابل اجرا را که همه جوانب از جمله کرامت بانوان حفظ شود در ۹ ماده پیرامون عفاف و حجاب تدوین کردیم؛ این لایحه به دولت رفت و ۶ ماده دیگر نیز به آن افزوده شد؛ اما مجلس این لایحه ۱۵ مادهای را به ۷۴ ماده تبدیل کرد و رفت و برگشتهایی در این زمینه با شورای نگهبان داشت. در نهایت، این مقوله به قانون تبدیل شد، اما هنوز ابلاغ نشده است.
رئیس قوه قضائيه در خصوص مبارزه با فساد هم افزود: ما مشکل اطاله دادرسی داریم، اما به هیچ وجه اینگونه نیست که در قوه قضائیه جدول زمانبندی برای مختومه کردن پروندهها وجود داشته باشد. باید توجه داشت که بسیاری از پروندهها نیاز به کارشناسی دارند و فرایندهای کارشناسی بعضاً مدت طولانی به طول میانجامد.
وی افزود: من از طرفداران برگزاری دادگاههای علنی و انتشار عمومی مفاد دادگاهها هستم، اما باید توجه داشت که در این زمینه قانون برای ما محدودیتهایی وضع کرده است و در مواردی قانون به ما این اجازه را نمیدهد تا زمانی که حکمی قطعی نشده جزئیات آن را نشر دهیم.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای گفت: مردم اطمینان داشته باشند که عزم قوه قضائیه در مسیر مبارزه با فساد جزم است و اگر آمارهای این مقوله چه از حیث افراد محاکمه و مجازات شده و چه از حیث میزان ارزی و ریالی بازگشت به بیتالمال بازگو شود، متوجه میشویم که نه تنها از میزان مبارزه با فساد کاسته نشده بلکه افزوده نیز شده است.
وی افزود: ما قاطعانه و بدون اغماض با فساد و مفسد مبارزه میکنیم، اما تلاش داریم این مبارزه تا حد ممکن کمهزینه و بدون فضاسازی باشد و بهگونهای باشد که فعالان سالم اقتصادی نهراسند و تأمین امنیت سرمایهگذاری مخدوش نشود.
رئیس دستگاه قضاگفت: در دوره اخیر در نتیجه سلسله اقداماتی که در مراجع قضایی صورت گرفته است رابطه میان دستگاه قضایی و نهاد دانشگاه و دانشجویان بسیار بیشتر و قویتر شده است.