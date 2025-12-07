همزمان با ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر بلیت سینما‌های سراسر کشور برای بانوان نیم‌بها خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هجدهمین جلسه شورای صنفی نمایش امروز یکشنبه ۱۶ آذر در خانه سینما برگزار شد. در این جلسه با پیشنهاد سازمان سینمایی و با تصویب شورای صنفی نمایش مقرر شد روز پنجشنبه ۲۰ آذر همزمان با ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر بلیت سینما‌های سراسر کشور برای بانوان نیم‌بها باشد.

در این جلسه مصوب شد به دلیل تعطیلی‌های اعلام شده توسط استانداری استان تهران به سبب آلودگی هوا این هفته چهارشنبه ۱۹ آذر فیلم جدید اکران نخواهد شد.

همچنین مقرر شد فیلم «احمد» ساخته امیرعباس ربیعی به سرگروهی پردیس سینمایی فرهنگ با پخش بهمن سبز از چهارشنبه ۲۶ آذر اکران شود.