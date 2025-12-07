معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه حضور در میان خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان استان زنجان را توفیقی بزرگ دانست و گفت: شهدا در میان ما زنده‌اند و برکت خون آنها همچنان مسیر مقاومت و ایستادگی ملت ایران را روشن نگاه داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضا موحدی، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه، یکشنبه ۱۶ آذر، در دیدار با جمعی از خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان استان زنجان، با اشاره به اینکه حضور در میان این خانواده‌ها افتخاری بزرگ است، افزود: شهدا و شهادت جایگاهی والا دارند و خداوند به آنان قدرت شفاعت عطا کرده است، نعمتی که در شأن انبیا و اولیای الهی است.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و نقش همدلی مردم در کنار مقاومت نیرو‌های نظامی، افزود: این همبستگی و ایستادگی، الگویی ماندگار برای ملت ایران است. اگر امروز کشور ما در برابر استکبار جهانی و توطئه‌های دشمنان ایستاده و مقاومت کرده، این استقامت به برکت خون شهداست و این برکت همچنان ادامه دارد.

موحدی گفت: خانواده‌های شهدا به خود می‌بالند که خداوند فرزندانشان را لایق شهادت دانسته است. وظیفه ما در دستگاه قضایی، پاسداری از خون شهدا و ادامه دادن راه آنان است. شهدا چراغ راه ما هستند و یاد و نامشان باید در همه عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی زنده نگه داشته شود.

وی با اشاره به جایگاه ویژه استان زنجان در دفاع مقدس، افزود: زنجان مفتخر به تقدیم حدود پنج هزار شهید است. این استان اگرچه ساحلی نیست، اما شمار قابل توجهی از شهدای غواص را تقدیم کرده که با شجاعت و رشادت در میدان نبرد حضور یافتند و نام زنجان را در تاریخ دفاع مقدس ماندگار کردند.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه گفت: همه ما مدیون شهدا هستیم و باید همواره در مسیر آنان قدم برداریم. شهدا سرمایه‌ای جاودان برای ملت ایران هستند و وظیفه ماست که در هر جایگاه و مسئولیتی، پاسدار خون آنان باشیم.

در ادامه، عباس برزگر مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان افزود: جامعه هدف بنیاد شهید استان بیش از ۶۰ هزار نفر از خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان را شامل می‌شود و خدمت‌رسانی به آنان نه یک وظیفه اداری، بلکه رسالتی معنوی و افتخاری بزرگ است.

برزگر گفت: تعاملات خوبی میان بنیاد شهید و دیگر دستگاه‌های استان وجود دارد و قوه قضاییه نیز از این مستثنا نیست، هم‌افزایی و تعامل مطلوبی برقرار است.

وی با اشاره به گستره جامعه هدف بنیاد شهید استان، افزود: بیش از ۶۰ هزار نفر از خانواده‌های شهدا، ایثارگران و جانبازان تحت پوشش خدمات بنیاد قرار دارند و این حجم وسیع نشان‌دهنده مسئولیت سنگین ما در قبال ارزش‌های انقلاب و ایثارگری است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان گفت: دیدار و سرکشی مستمر از خانواده‌های شهدا و ایثارگران، برپایی میز‌های خدمت در نقاط مختلف استان و تلاش برای رفع مشکلات آنان از جمله برنامه‌های همیشگی بنیاد شهید است. این اقدامات تنها یک وظیفه سازمانی نیست، بلکه ادای دین به خون شهیدان و ایثارگری جانبازان و آزادگان است.

برزگر به حضور نزدیک به ۷۰ نفر از جامعه ایثارگران و فرزندان آنان با مدارک تحصیلی عالی در دادگستری استان اشاره کرد و افزود: این حضور نشان‌دهنده ظرفیت علمی و اجتماعی بالای ایثارگران و خانواده آنان و نقش‌آفرینی آنان در دستگاه قضایی است.

وی گفت: خدمت به خانواده‌های شهدا و ایثارگران، خدمت به ارزش‌های انقلاب و پاسداشت خون شهیدان است. ما باید همواره خود را خادم بدانیم و با فروتنی و صداقت در کنار این خانواده‌ها باشیم. هر میز خدمت، هر دیدار و هر اقدام حمایتی، فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های شهدا و تقویت پیوند میان مردم و مسئولان است.

در این دیدار موحدی با خانواده‌های شهدا، ایثارگران و جانبازان، برخی نمایندگان کانون وکلا، رئیس دفتر حقوقی و تعدادی از خادمیاران امام رضا (ع) به گفت‌و‌گو پرداخت و بر ضرورت تقویت ارتباط میان دستگاه قضایی و خانواده‌های ایثارگران تأکید کرد.