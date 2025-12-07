به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سردار حسین نجفی افزود: در پی تصرف غیر قانونی اراضی دولتی و ملی از سوی افرادی سودجو در استان همدان، پیگیری موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

او تصریح کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی با تشکیل پرونده و هماهنگی قضائی و با حضور مسئولان اداره جهاد کشاورزی و منابع طبیعی موفق به رفع تصرف از اراضی مذکور شدند.

فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش زمین‌های رفع تصرف شده را افزون بر ۶۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بیان کردند گفت: در این زمینه ۶ متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.