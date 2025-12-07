اثر کاروان سرای "کنار سیاه" در فیروزآباد، به مالکیت وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در آمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرپرست اداره حقوقی و املاک اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس گفت: اثر کاروان سرای کُنار سیاه در فیروزآباد که در سال ۱۳۸۸ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده بود، به مالکیت این وزارتخانه در آمده و راه برای مرمت و بهره برداری گردشگری هموار شده است.

داریوش اسدی افزود: این کاروانسرا دارای عرصه، اعیان و حریم به مساحت ۲۶ هزار مترمربع است که پیش از این، سند در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داشت.

وی بیان کرد: در گام بعدی، با هدف ایجاد یک مرکز گردشگری و تفریحی استاندارد، نسبت به جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی اقدام تا پس از مرمت و بازسازی پایه، به یکی از قطب‌های جذب توریست در منطقه جنوب فارس تبدیل کنیم.