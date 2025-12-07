مستندهای «شکستن حد و مرزها: دانش سیاره ما»، «مسجد نشان»، مجموعه «ربات قاتل»، فیلم های «هامون»، «فوتبال شائولین» و مستند «برادلی والش: رمز کیهانی مصر»، از شبکه های سیما پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با روز دانشجو، شبکه فراتر با نمایش مستند زیست‌محیطی «شکستن حد و مرزها: دانش سیاره ما»، تلاش دارد مخاطبان را نسبت به بحران‌های پیش‌روی زمین و مسئولیت نسل جوان آگاه‌تر کند.

این مستند محصول سال ۲۰۲۱ به کارگردانی «جاناتان کلی» و با روایت «دیوید آتنبرو» تهیه شده و با کیفیت ۴K-HDR، امشب، ساعت ۲۳:۰۰، پخش و جمعه ۲۱ آذر ساعت ۱۸:۴۵، بازپخش می‌شود.

این مستند اثری زیست‌محیطی و آگاهی‌بخش است که با استناد به تحقیقات دانشمندان، درباره ناپایداری وضعیت اقلیمی زمین و تهدیداتی که زندگی در سیاره ما را با چالش روبه‌رو کرده هشدار می‌دهد. این مستند با بهره‌گیری از تصاویر بدیع و تحلیل‌های علمی، روند تخریب محیط‌زیست، تغییرات آب‌وهوایی و راهکار‌های جلوگیری از بحران‌های آینده را بررسی می‌کند.

مستند «مسجد نشان»، با معرفی فعالیت‌های دینی و فرهنگی مسجد جامع گرگان از قاب شبکه قرآن و معارف پخش می‌شود.

بخش‌هایی از این مستند به گفت‌و‌گو با مسئولان فرهنگی و روایتی از تاریخچه مسجد جامع گرگان پرداخته است.

مستند «مسجد نشان»، که امشب ساعت ۱۹:۳۰، پخش می شود، با تاکید بر اهمیت و اثرگذاری مساجد در مباحث اجتماعی و با هدف نشان دادن ظاهر و باطن حقیقی مسجد طراز انقلاب اسلامی به کارگردانی «حمیدرضا معشوقی کار» تهیه شده است.

مجموعه «ربات قاتل»، یک درام علمی - تخیلی در ۵ قسمت از شبکه چهار پخش خواهد شد.

این مجموعه کوتاه یک درام، علمی - تخیلی و هیجان‌آور محصول ­سال ۲۰۲۵ آمریکاست که از بامداد چهارشنبه ۱۹ آذر، پخش می‌شود.

این مجموعه را پل ویتس کارگردانی کرده و در آن الکساندر اسکارزگارد، نوما دومنزونی و دیوید دستمالچیان بازی کرده‌اند.

«ربات قاتل»، توانسته امتیاز ۷.۵ از ۱۰ را نزد­درگاه تخصصی اطلاعات فیلم (IMDB) به دست آورد.

در خلاصه داستان سریال آمده: در دنیای آینده، یک ربات امنیتی خودآگاه و هوشمند که به‌طور رسمی برای محافظت از انسان‌ها ساخته شده، پس از هک کردن قفل‌های محدودکننده‌اش، آزادی عمل نسبی پیدا می‌کند. او مامور امنیت گروهی از محققان و کاوش‌گران در محیطی خطرناک است.

این مجموعه تلویزیونی در ساعت صفر بامداد در ۵ شب متوالی پخش و ساعت‌های ۱۱ و ۱۸ همان روز تکرار می‌شود.

هم‌زمان با زادروز داریوش مهرجویی، کارگردان نامدار سینمای ایران، شبکه نمایش امشب فیلم ماندگار «هامون» را پخش می کند، اثری که همچنان یکی از شاخص‌ترین فیلم‌های تاریخ سینمای ایران به شمار می‌رود.

«هامون»، به نویسندگی داریوش مهرجویی محصول ۱۳۶۸، ساعت ۱۹ پخش و دوشنبه ۱۷ آذر ساعت ۳ بامداد، بازپخش می شود.

این فیلم داستان حمید هامون است که همسرش قصد جدایی از او را دارد و در این میان او به شدت درگیر نوشتن رساله دکترای خود است. هامون در رویا‌ها و مرور خاطراتش سعی دارد بفهمد چه شد که این طور شد...

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان خسرو شکیبایی، بیتا فرهی، عزت الله انتظامی، حسین سرشار، توران مهرزاد، جلال مقدم، امرالله صابری، فتحعلی اویسی، فرهاد خانمحمدی، اسداله یکتا و رشید اصلانی را نام برد.

شبکه نمایش کمدی رزمی «فوتبال شائولین» محصول هنگ‌کنگ به کارگردانی استیون چو، را امشب ساعت ۲۳، پخش می کند.

ا­این فیلم درباره یک راهب پیشین بودایی از معبد شائولین است که سال‌ها پس از درگذشت استادشان و در جریان وقایعی، ۵ برادر خود را متحد می‌کند تا مهارت‌های فرا انسانی خود را در زمینه هنر‌های رزمی، در مسابقات فوتبال بکار بگیرند و شائولین کونگ‌فو را در میان مردم رواج دهند و...

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان استیون چو، ژائو وی، نگ مان-تات، پاتریک تسه و دنی چان را نام برد.

فیلم سینمایی «فوتبال شائولین»، دوشنبه ۱۷ آذر در ساعت‌های ۷ و ۱۵، بازپخش می شود.

مستند جدید ۳ قسمتی «برادلی والش: رمز کیهانی مصر» محصول ۲۰۲۵، انگلستان، از ۱۸ تا ۲۰ آذر، از شبکه چهار پخش می شود.

این مجموعه مستند از دسته تاریخی و باستان‌شناسی است و امتیاز ۷ از ۱۰ را نزد پایگاه اینترنتی اطلاعات فیلم (IMDB) داراست.

در این مستند، برادلی والش در اولین سفرش به مصر­به یافتن دنبال پاسخی برای برخی از بزرگترین اسرار تاریخ باستان است. چه کسی اهرام را ساخته است، چرا و چگونه؟ آیا مصریان باستان می‌توانستند توانایی‌های ماوراء طبیعی داشته باشند؟ و آیا ابوالهول بزرگتر از آن چیزی است که ما تصور می‌کنیم؟ والش سعی می‌کند در سه قسمت به این سوالات پاسخ دهد.

این مجموعه مستند ساعت ۱۶ در قالب برنامه چهار سوی علم پخش­ و روز بعد در ساعت‌های ۲ بامداد و ۷ صبح تکرار می‌شود.

­برنامه «چهارسوی علم»، یکشنبه تا پنجشنبه از شبکه چهار پخش می شود.