صاحب مقام دوم مسابقات بین المللی قرآن کریم امروز در بازگشت به آبادان مورد استقبال همشهریانش قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ آبادان میزبان قاری بین المللی قرآن کریم
حاج عدنان مومنین فرزند آبادان امسال با شرکت در مسابقات بینالمللی قرائت قرآن کریم که با حضور چهرههای برجسته مذهبی و سیاسی در کشور پاکستان برگزار شد، موفق به کسب مقام دوم شد.
وی پس از چهار روز رقابت فشرده میان قاریان بیش از چهل کشور جهان رتبه دوم این مسابقات را کسب کرد.
کلام الهام بخش قرآن پیوند دهنده همه امتهای اسلامی و و موجب تقویت اتحاد مسلمین در سرتاسر جهان است.
اسلامآباد میزبان یکی از بزرگترین رویدادهای قرآنی سالهای اخیر بود؛ جایی که فینال نخستین مسابقات بینالمللی قرائت قرآن کریم، با حضور چهرههای برجسته مذهبی و سیاسی پاکستان برگزار شد.
پس از چهار روز رقابت فشرده میان قاریانی از بیش از چهل کشور جهان، سالن اصلی مرکز همایشهای اسلامآباد، شاهد مرحله نهایی مسابقاتی بود که به ابتکار وزارت امور مذهبی پاکستان و با مشارکت داوران و قاریانی از ایران، پاکستان، مصر، مالزی و کشورهای مختلف عضو سازمان همکاری اسلامی شکل گرفت.
در مرحله فینال قاریانی از ایران، اندونزی، پاکستان و افغانستان توانستند با پشت سر گذاشتن مراحل مقدماتی، رقابت پایانی را رقم بزنند. در میان چهرههای برجسته نام عدنان مومنی قاری بینالمللی اعزامی از جمهوری اسلامی ایران نیز به چشم میخورد.
استاد غلامرضا شاهمیوه اصفهانی، داور بینالمللی قرآن از جمهوری اسلامی ایران، سطح فنی مسابقات امسال را گسترده و کمنظیر توصیف کرد و گفت: شرکت کنندگان تاکید داشتند که این مسابقات فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربیات میان قاریان جوان جهان اسلام ایجاد میکند.
در پایان مراسم مقامات پاکستانی با تقدیر از مشارکت فعال کشورهای مختلف، بهویژه ایران، مصر و کویت، بر ادامه برگزاری این مسابقات در سالهای آینده تأکید کرد.