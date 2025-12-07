پخش زنده
امروز: -
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی: بازار تاریخی اراک یکی از کم نظیرترین بازارهای ایران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در جریان سفر به استان مرکزی و بازدید از بازار تاریخی اراک گفت: بازار تاریخی اراک با بیش از هزار و ۷۰۰ حجره و ۲۲ تیمچه و سراهای مختلف، یکی از کمنظیرترین بازارهای ایران است و اکنون در نوبت ثبت جهانی قرار گرفته است.
سید رضا صالحی امیری افزود: مقرر شد این مجموعه با همکاری مدیریت استان بازسازی و مرمت شود، ضمن آنکه کسبه همچنان از فضا استفاده میکنند، ارزش میراثی و تاریخی بنا نیز حفظ خواهد شد و جلوی هرگونه مداخله غیرمجاز گرفته میشود.
او گفت: ظرفیتهای مجموعه بازار تاریخی اراک کمنظیر است و باید بیشتر حمایت مالی شود و مرمت این سازه تاریخی با حساسیت بیشتری انجام شود، بنابراین از همه کسبه بازار بزرگ اراک تقاضا داریم از هرگونه مداخلات جدید خودداری کنند، چراکه یونسکو در ثبت جهانی سازهای تاریخی نسبت به هرگونه تغییر حساسیت دارد و باید در مرمت این مجموعه دقت و مراقبت ویژه وجود داشته باشد.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: اگر بازار تاریخی ثبت جهانی شود یکی از افتخارات مردم استان مرکزی و شهر اراک خواهد بود.
صالحی امیری سپس با شرکت در شورای اداری استان با بیان اینکه ایران ظرفیتهای گستردهای در حوزه گردشگری دارد، استان مرکزی را سرآمد در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری دانست که با توسعه زیرساختها و سرمایه گذاری مناسب میتواند یک جهش را در گردشگری ایجاد کند و به مقصد مهم گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شود.
نماینده ولی فقیه در استان هم صیانت از میراث تاریخی و علمی ایران را یک ضرورت دانست و گفت: حفظ اسناد تاریخی و معرفی ظرفیتهای فرهنگی کشور نه تنها وظیفه ملی بلکه امانتی برای نسلهای آینده است.
آیتالله دری همچنین خواستار ایجاد بانک اطلاعاتی برای دسترسی بهتر به اسناد، آثار و میراث ارزشمند این سرزمین دارد.
مهدی زندیه وکیلی استاندار مرکزی هم گفت: در کنار صنعت و کشاورزی، گردشگری یکی از بخشهای مهم اقتصادی استان است و استان مرکزی به دلیل برخورداری از اثار تاریخی و تمدنی ارزشمند جایگاه ویژهای دارد و در مسیر تبدیل شدن به مقصد گردشگری است.
محمد بیات رئیس مجمع نمایندگان استان هم در این نشست خواستار توجه ویژه به بافت تاریخی و اختصاص اعتبار برای تکمیل طرحهای نیمه تمام شد.
در پایان این نشست از نرم افزار گردشگری استان رونمایی شد.