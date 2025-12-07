به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،تیم فوتبال استقلال چهارشنبه ۱۹ آذر ماه در چارچوب هفته سیزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به مصاف ملوان بندر انزلی می‌رود. دوکنز نازون مهاجم اهل هائیتی استقلال که در فیفادی آبان ماه مصدوم شده بود، همچنان نمی‌تواند آبی‌پوشان را همراهی کند و در مسابقه روز چهارشنبه غایب خواهد بود.

مهران احمدی هافبک استقلال نیز دوران نقاهت را پشت سر می‌گذارد و یکی از غایبان این تیم در بازی با ملوان خواهد بود. البته احمدی در تلاش است خود را به بازی‌های پیش روی استقلال برساند.