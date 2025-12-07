امروز: -
نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینماحقیقت

نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینماحقیقت امروز ۱۶ آذر ۱۴۰۴ با حضور محمد حمیدی مقدم دبیر این جشنواره در مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی برگزار شد.
عکاس :محمد وحدتی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ - ۱۵:۲۹
