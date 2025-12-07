فرمانده انتظامی تبریز از کشف ۲۳ دستگاه ماینر قاچاق به ارزش ۶ میلیارد ریال در این شهر و دستگیری یک متهم در این زمینه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سرهنگ محمد نعمتی اظهار داشت: ماموران انتظامی کلانتری ۲۲ طالقانی در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی پس از شناسایی محل استقرار ماینرها، با هماهنگی قضایی و همکاری اداره برق در محل حاضر و در بازرسی تعداد ۲۳ دستگاه ماینر قاچاق با مارک‌های مختلف را کشف کردند و یک متهم در این زمینه دستگیر شد.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ماینر‌های کشف شده را ۶ میلیارد ریال برآورد کردند افزود: هرگونه اخلال در نظام تولید و توزیع جرم بوده و برخورد با عاملان در دستورکار پلیس قرار داشته و برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.