معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با ادامه ارسال پیامک‌های جعلی مرتبط با طرح‌های حمایتی مسکن هشدار داد: خدمات رسمی این طرح‌ها فقط از طریق سامانه سامان و سرشماره معتبر V.MASKAN ارائه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با انتشار اطلاعیه‌ای درباره افزایش پیامک‌های جعلی در حوزه طرح‌های حمایتی مسکن هشدار داد.

در این اطلاعیه تأکید شده است که تنها مرجع رسمی دریافت خدمات، سامانه سامان به نشانی اینترنتی saman.mrud.ir است. به گفته وزارت راه، پیامک‌های معتبر این سامانه منحصراً از سرشماره V.MASKAN برای متقاضیان ارسال می‌شود.

در روزهای اخیر نمونه‌های متعددی از پیامک‌های تقلبی با عنوان طرح‌های حمایتی گزارش شده است. برخی سودجویان با استفاده از این عنوان، لینک‌های مخرب و صفحات جعلی برای سرقت اطلاعات منتشر کرده‌اند.

معاونت مسکن از شهروندان خواسته است هر پیام دریافتی از سرشماره غیررسمی را بی‌اعتبار تلقی کنند. همچنین توصیه شده است صحت پیام‌ها از طریق بخش «دعوتنامه» و حساب کاربری در سامانه سامان بررسی شود.

این معاونت در پایان از مردم خواست در برابر شیوه‌های جدید کلاهبرداری هوشیار باشند و روی هیچ لینکی در پیامک‌ها کلیک نکنند.