آخرین وضعیت طرحهای توسعه زیر ساختهای حمل و نقل زمینی،ریلی و هوایی آذربایجان غربی با حضور مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ هوشنگ بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور صبح امروز با رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این دیدار توسعه شبکه ریلی و جاده‌ای را از اولویت‌های اصلی استان عنوان کرده و گفت: برای گسترش محور‌های مواصلاتی آذربایجان‌غربی نیاز به همت و برنامه‌ریزی جدی است.

رضا رحمانی همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت منطقه آزاد ماکو در تقویت زیرساخت‌های ارتباطی تأکید کرده و افزود: اتصال شبکه ریلی استان به شبکه بین‌المللی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه بیشتر و نقش‌آفرینی گسترده‌تر آذربایجان‌غربی در مبادلات منطقه‌ای باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی نیز با بیان اینکه آذربایجان‌غربی شرایط ویژه‌ای داشته و توسعه راه‌های ارتباطی در این استان با جدیت دنبال می‌شود، خاطرنشان کرد: آذربایجان‌غربی با موقعیت راهبردی خود، به کانون اتصال مسیر‌های حمل‌ونقل منطقه‌ای و بین‌المللی بدل شده و اجرای پروژه‌های راهسازی در آن، افق‌های تازه‌ای برای توسعه اقتصادی و ارتباطی کشور می‌گشاید.

هوشنگ بازوند با اشاره به بررسی طرح‌های راهسازی استان، افزود: آذربایجان‌غربی در شرایطی قراردارد که کریدور‌های ریلی، آزادراهی و بزرگراهی از آن عبور می‌کند.

در این دیدار همچنین توسعه بخش فرودگاهی از محور‌های مورد توجه در برنامه‌های حمل‌ونقل استان معرفی شد.