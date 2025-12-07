پخش زنده
جواد سلطانکاظمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان بههمراه مهرداد نیکو رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از پژوهشکده خرما و میوههای گرمسیری بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،این بازدید با هدف بررسی وضعیت پژوهشهای تخصصی، ارزیابی ظرفیتهای تحقیقاتی و آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و تحقیقاتی این مرکز انجام شد.
در جریان این بازدید، مسئولان مرکز تحقیقات گزارشی از طرحهای در حال اجرا، دستاوردهای پژوهشی، چشمانداز و برنامههای بلندمدت این مرکز در حوزه توسعه ارقام خرما، بهبود روشهای بهزراعی و مقابله با تنشهای اقلیمی ارائه کردند و به معرفی برنامههای اصلاح نژادی، کشت بافت، ارزیابی ژرمپلاسمهای بومی، تولید نهالهای مقاوم و آزمایشهای سازگاری ارقام جدید پرداختند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ضمن قدردانی از تلاشهای محققان و متخصصان این مرکز، بر ضرورت پیوند نزدیکتر بین بخشهای تحقیقاتی و مراکز فنی و اجرایی تأکید کرد و گفت: شناسایی چالشها در نخلستانهای استان و ارائه راهکار برای رفع این چالش ها، افزایش بهرهوری در باغات خرما، توسعه ارقام مقاوم و ارتقای کیفیت محصول و توسعه گیاهان گرمسیری تنها از مسیر تحقیقات کاربردی و همکاری مستمر با مراکز علمی محقق خواهد شد.
جواد سلطانی کاظمی تاکید کرد: مراکز تحقیقاتی خصوصا پژوهشکده خرما و میوههای گرمسیری باید پیشران توسعه باشند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز با بیان اهمیت توسعه زنجیره ارزش خرما و جایگاه این محصول در اقتصاد استان، بر حمایت از فعالیتهای تحقیقاتی، تجاریسازی یافتههای علمی و سرمایهگذاری در صنایع تبدیلی و بستهبندی تأکید کرد.
در پایان این بازدید، حاضران از مزارع تحقیقاتی، گلخانهها، آزمایشگاهها و بانک ژرمپلاسم مرکز بازدید کرده و بر برنامهریزی مشترک برای توسعه میوههای گرمسیری بهویژه خرما در استان خوزستان تأکید شد.