به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ امیر حسین نقی مهر با هشدار نسبت به افزایش سوءاستفاده‌های سایبری همزمان با فرارسیدن روز دانشجو گفت : برخی افراد فرصت‌طلب با انتشار پیامک ، لینک و مطالب جعلی در شبکه‌های اجتماعی، وعده‌ی اینترنت رایگان دانشجویی می‌دهند واین اقدامات با هدف فریب کاربران و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات بانکی و حساب‌های کاربری آنها انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه هیچ‌گونه بسته اینترنت رایگانی از طریق لینک‌های ارسالی، فرم‌های آنلاین یا صفحات ناشناس ارائه نمی‌شود و هرگونه اطلاع‌رسانی در این خصوص از سوی اپراتور‌های رسمی و در بستر‌های معتبر آنها منتشر خواهد شد افزود: کاربران به هیچ عنوان نباید روی لینک‌هایی که از سوی افراد ناشناس ارسال می‌شود کلیک کنند و در صورت ورود ناخواسته به چنین صفحات مشکوکی، لازم است بلافاصله رمز‌های عبور خود را تغییر دهند.

سرهنگ نقی مهر خاطرنشان کرد: کاربران باید در هنگام انجام پرداخت‌های اینترنتی، آدرس درگاه‌های معتبر را با دقت کنترل کرده و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را از طریق پایگاه رسمی پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir و همچنین تماس با مرکز فوریت‌های سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند.