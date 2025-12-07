فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران، در نشستی مشترک بر حراست از این میراث ارزشمند ملی تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی امروز با حضور در مجموعه فرهنگی‌تاریخی نیاوران، از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کرد.

سردار حسن مهری همچنین در نشستی تخصصی با شهرود امیرانتخابی، مدیر مجموعه فرهنگی‌ تاریخی نیاوران ، درباره مسائل حفاظتی این مجموعه گفت‌و‌گو کرد و به بررسی میدانی مسائل و چالش‌های حفاظتی پرداخت.

در این نشست، موضوعاتی همچون تقویت امنیت محیطی، ارتقای تجهیزات حفاظتی، بهبود فرآیند‌های نگهداری و صیانت از آثار و بنا‌های تاریخی مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم همکاری مستمر میان مدیریت مجموعه و یگان حفاظت وزارتخانه برای حراست از مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران تأکید شد.

همچنین در این نشست که با هدف نقد، بررسی و هم‌اندیشی درباره مسائل حفاظتی مجموعه تشکیل شد، شادنوش، مشاور مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران، عباس هدایتی، معاون اجرایی مجموعه، علی توسل‌پور، معاون فرمانده یگان حفاظت و محمدنبی شیخی، فرمانده یگان حفاظت مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران نیز حضور داشتند.

این جلسه بخشی از برنامه‌های منظم ارزیابی و پایش وضعیت حفاظتی در مجموعه نیاوران است که با هدف افزایش ضریب امنیت و حفاظت از آثار تاریخی اجرا می‌شود.