به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سرپرست فرمانداری اشنویه گفت: ۱۶ آذر نماد بارز استکبار ستیزی و یادآور شکوه اندیشه دانشجو و اهمیت دانشگاه به‌عنوان مبداء تحولات است.

عبدالسلام مام عزیزی ضمن گرامیداشت این روز اظهار داشت: این روز عزیز یادآور شهیدان عزیزی است که ندای آزادی خواهی و استقلال طلبی را فریاد زدند و خون گرم و جوشان خود را در رگ‌های فسرده و خواب آلود جامعه آن زمان جاری و ساری ساختند.

وی در بخش دیگر سخنان خود به تحولات چشمگیر در حوزه‌های مختلف در دولت چهاردهم اشاره و گفت؛ دانشگاه‌ها محور توسعه و دانشجویان شریک تصمیم‌سازی‌های هستند و گفتمان وفاق دولت چهاردهم دربرگیرنده همه صداهاست و در این راستا دانشجویان می‌توانند با حضور در فرایند تصمیم‌گیری‌ها نیز مشارکت کنند.

سرپرست فرمانداری اشنویه دانشجو را معادل دانایی و مطالبه‌گری دانست و گفت: روحیه مطالبه‌گری دانشجویان ارزشمند است، گرچه دقت و عمق آن با پیشرفت تحصیلی افزایش می‌یابد و باید در کنار احساسات پاک دانشجویی، با عقلانیت و مسئولیت‌پذیری همراه شود.

وی با بیان اینکه وفاق، الفبای توسعه است، انتصابات و تغییرات مدیریتی در دولت دکتر پزشکیان را در راستای حفظ و تقویت وحدت، انسجام و وفاق ملی عنوان کرد و گفت انتصاب نیرو‌های اهل سنت در حوزه معاونت رییس جمهوری و استانداران نماد بارز آن است

در این آیین برنامه‌های فرهنگی و هنری برگزار و از تعدادی از چهره‌های علمی و دانشگاهی با اهدای لوح قدردانی شد.