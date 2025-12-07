برگزاری مرحله شهرستانی مسابقات قرآنی بسیج در دهدشت
مرحله شهرستانی مسابقات قرآنی بسیج در دهدشت با شرکت ۲۰۰ نفر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مسئول حوزه فرهنگی سپاه ناحیه شهرستان کهگیلویه گفت: سی و دومین مرحله مسابقات قرآن و عترت بسیج با حضور بیش از دویست نفر از حوزههای دوازده ده گانه بسیج از بخشهای سوق، چاروسا، دیشموک و دهدشت در مرحله شهرستانی برگزار شد. یاسین صنوبری افزود: با برگزاری مرحله حوزوی مسابقات قرآنی بسیج هم در بخش بانوان و هم در بخش آقایان ۲۰۰ نفر به مرحله شهرستانی راه یافتند. صنوبری با بیان اینکه از ۲۰۰ نفر راه یافته به مرحله شهرستانی ۱۳۰ نفر هانم و ۷۰ نفر آقا بودند، اضافه کرد: در این مرحله شرکت کنندگان هم در بخش بانوان و هم در بخش آقایان در دو رشتهی روانخوانی و معارف قرآنی با هم رقابت کردند. وی هدف از برگزاری این مسابقات را شناسایی ظرفیتها و توانمندیهای استعدادههای قرآنی، و ترویج فرهنگ قرآن بین نسل نوجوان دانست و گفت: در مجموع ۳۰ نفر بعنوان برگزیدگان مرحله شهرستانی انتخاب و به مرحله استانی مسابقات قرآن بسیج اعزام میشوند.