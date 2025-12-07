فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستادکل نیروهای مسلح گفت: دانشجو باید نگاه غیرتمندانه داشته باشد به تعبیری نباید فردی خنثی و در برابر مسئولیتی که عهده دار است باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار پاسدار سیدمحمد باقرزاده در آیین پاسداشت روز دانشجو در دانشگاه فرهنگیان غرب مازندران نوشهر گفت: دانشجو یعنی مسئولیت پذیر، متعهد و باید در جامعه اثر سازندگی داشته باشد. در این کانون های تعلیم و تربیت نیازمند دانشجویان در تراز اول انقلاب هستیم.

وی اظهار کرد: انقلابی بودن به معنای داشتن سواد است نه مدرک گرایی و بنا به تاکید رهبری فرزانه روز بزرگداشت دانشجو به معنای این است که در برابر بیگانگان سرخم نکنیم در واقع چنین مناسبتی یعنی نفوذ ناپذیری و باید میلِ به ارزش ها و آرمان های اسلامی داشته باشیم.

فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستادکل نیروهای مسلح افزود: امروز خون شهدای دانشجو پایمال نشده است و این مرکز علمی در حقیقت کانون اندیشه ورزی است و چنین مناسبتی الگوی ماندگار در کشور است.

سردار باقرزاده اضافه کرد: نکته دیگر که بسیار حائز اهمیت بوده آن است که دانشجو باید نگاه غیرتمندانه داشته باشد به تعبیری نباید فردی خنثی و در برابر مسئولیتی که عهده دار است باشد.

وی خاطرنشان کرد: مجموع کارهایی که در این عرصه تعلیم و تربیت انجام می گیرد مهم ترین آن توجه به پیرایش فرهنگی است.

فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: باید بینش ها را اصلاح کرد و اگر این اتفاق رخ داد به دنبال آن کشش ها هم تغییر و کوشش و منش هم حاصل می شود.