وزیر خارجه مصر تاکید کرد: گذرگاه رفح برای ارسال کمک‌ها به غزه است و اجازه نمی‌دهیم که این گذرگاه به دروازه‌ای برای کوچاندن فلسطینی‌ها تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر در گفت‌و‌گو با شبکه الجزیره گفت: مرحله اول آتش بس غزه هم نتایج مثبت و هم نتایج منفی مانند نقض توافق توسط اسرائیل داشت و مرحله دوم آتش بس غزه نیز بسیار مهم است، زیرا با خروج اسرائیل از این منطقه مرتبط است.

وی با تاکید بر اینکه برای اطمینان از پایبندی دو طرف به توافق و عدم وجود بهانه برای اسرائیل، باید نیرو‌های بین المللی در غزه مستقر کرد، افزود: نیروی بین المللی در غزه برای حفظ صلح است نه تحمیل صلح و بین این دو تفاوت زیادی وجود دارد.

وزیر خارجه مصر تصریح کرد: در خصوص گذرگاه رفح تماس‌هایی با اسرائیل داریم و موضع ما درخصوص فعال کردن این گذرگاه شفاف و قاطع است، مصر اجازه نخواهد داد که گذرگاه رفح دروازه‌ای برای کوچاندن فلسطینی‌ها باشد.

وی ادامه داد: گذرگاه رفح برای ورود کمک‌ها به غزه و انتقال بیمارانی است که نیاز به درمان در خارج دارند.

عبدالعاطی همچنین با اشاره به اینکه انحصار سلاح در غزه و وجود حکومت یکپارچه امری ضروری است تا طرف اسرائیلی دیگر هیچ بهانه‌ای نداشته باشد، گفت: با گروه‌های فلسطینی درمورد انحصار سلاح در غزه بحث و تبادل نظر کردیم و طرف‌های بین المللی از جمله اتحادیه اروپا نیز تمایل دارند که پلیس فلسطین را آموزش دهند تا امنیت در نوار غزه برقرار شود.

عبدالعاطی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو خاطرنشان کرد: آتش بس انسانی در سودان و آغاز روند سیاسی فراگیر در آن کشور امری ضروری است. ملت سودان بدون هیچ گونه دیکته خارجی سرنوشت خود را مشخص می‌کند و ما برای تحقق این رویکرد تلاش می‌کنیم. موضع مصر نیز روشن است؛ ما تجزیه سودان را نمی‌پذیریم و یکپارچگی این کشور باید حفظ شود.

وی همچنین افزود: سد النهضه یک اقدام یکجانبه از سوی اتیوپی است که قانونی بوده و در تضاد با قوانین بین المللی است. این سد غیرقانونی است و مصر به این نتیجه رسیده است که روند مذاکرات در این خصوص به بن بست رسیده است. مصر حق دارد که بر اساس قوانین بین المللی و امنیت دریایی از حقوق آبی خود دفاع کند.

وزیر خارجه مصر همچنین خاطرنشان کرد: به همراه تمام طرف‌های لبنانی، منطقه‌ای و بین المللی تلاش می‌کنیم که تنش‌ها در لبنان کاهش یابد.