مراسم میلاد حضرت فاطمه (س) و روز زن در وزارت خارجه

مراسم میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) بزرگداشت روز زن، صبح امروز یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴ با حضور «سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه در وزارت امور خارجه برگزار شد.
عکاس :راحله مرادی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ - ۱۵:۲۱
