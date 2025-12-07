رئیس دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول گفت: باید با متنوع و جذاب‌تر کردن برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، دانشجو احساس کند دانشگاه فقط محل امتحان و نمره نیست، بلکه محیط رشد شخصی و اجتماعی او است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی بدیعی باگرامیداشت روز دانشجو بیان کرد: تلاش بر این است که در پذیرش دانشجویان فقط به عدد ظرفیت نگاه نکنیم بلکه کیفیت جذب، علاقه و استعداد داوطلب را هم مدنظر قرار دهیم.

وی ادامه داد: توسعه تحصیلات تکمیلی، ارتقای کیفیت آموزشی و پژوهشی و ایجاد رشته‌های بین رشته‌ای نیز برای داوطلبان مستعد جذاب‌تر است.

رییس دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول با بیان اینکه معمولا در این دانشگاه در اغلب رشته‌ها ظرفیت‌ها به‌طور قابل قبولی تکمیل می‌شود، گفت: دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول در تلاش است به‌عنوان یک دانشگاه صنعتی معتبر در منطقه هم در حوزه آموزش و هم در حوزه پژوهش و ارتباط با صنعت، تصویری حرفه‌ای، کارآمد و در عین حال ارزش‌محور بدون افراط در شعار و با تمرکز بر عمل و نتیجه از خود ارائه کند.

دانشجوی نسل Z، پرسشگر، نتیجه گرا و به دنبال مهارت علمی است

بدیعی درخصوص نسل Z گفت: دانشجویان این نسل، دیجیتال، سریع، نتیجه‌گرا و حساس به شفافیت هستند و نسبت به نسل‌های قبل راحت‌تر سوال می‌پرسند، مقایسه می‌کنند و انتظار دارند دانشگاه علاوه بر آموزش کلاسیک، مهارت‌های عملی و تجربه واقعی به او بدهد.

وی افزود: اگر دانشگاه با زبان این نسل صحبت کند و از ابزار‌هایی مانند فناوری، فضای مجازی و یادگیری ترکیبی که با آن خو گرفته استفاده کند، می‌تواند از انرژی و خلاقیت آنها به‌خوبی بهره ببرد.

رییس دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول گفت: دغدغه‌های اصلی دانشجویان در اشتغال و آینده شغلی، کیفیت آموزش، مسائل رفاهی و خوابگاهی و همچنین نیاز به نشاط و معنویت در محیط دانشگاه خلاصه می‌شوند.

شرکت‌های دانش بنیان دانشجویی برای آینده شغلی این قشر توسعه یابند

بدیعی توسعه مراکز نوآوری و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان دانشجویی را برای آینده شغلی این قشر ضروری خواند و اظهارکرد: کارآموزی‌های واقعی در صنعت و حمایت از پایان‌نامه‌های مساله‌محور باعث می‌شود دانشجو احساس کند می‌تواند در همین سرزمین، شغل آفرین باشد.

وی درخصوص ارتباط صنعت و دانشگاه بیان کرد: ارتباط با صنعت برای یک دانشگاه صنعتی موضوعی حاشیه‌ای نیست بلکه بخش مهم ماموریت آن است.

رییس دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول گفت: انعقاد تفاهم‌نامه با صنایع منطقه به‌ویژه در حوزه‌های انرژی، آب و برق، سازه، حمل‌ونقل و کشاورزی برای تعریف طرح‌های مشترک، کارآموزی و بازدید‌های تخصصی، حمایت از شکل‌گیری هسته‌های فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان دانشجویی از جمله اقداماتی است که منجر به تبدیل ایده‌های دانشجویان از سطح طرح درس به محصول یا خدمت واقعی می‌شود.

وی افزود: جهت‌دهی پایان‌نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی اعضای هیات علمی به سمت حل مسائل واقعی صنایع منطقه را از اقدامات انجام شده در دانشگاه جندی شاپور عنوان کرد و گفت: هدف نهایی این است که دانشگاه، شریک فکری و علمی صنعت در منطقه باشد؛ یعنی صنعت هرجا با مساله فنی روبه‌رو شد، دانشگاه را به‌عنوان گزینه نخست برای مشاوره و همکاری در نظر بگیرد.

تامین عضو هیات علمی با تجربه در برخی رشته‌های تخصصی دشوار است

رییس دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول درخصوص کمبود استاد خبره در دانشگاه‌ها گفت: تامین عضو هیات علمی با تجربه در برخی رشته‌های تخصصی آسان نیست، اما در دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول تلاش شده ترکیبی متعادل از اساتید جوان و باتجربه فعالیت داشته باشند.

وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از همکاران در این دانشگاه، فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های معتبر داخلی هستند و برای ارتقای کیفیت، برنامه‌هایی مانند دوره‌های توانمندسازی آموزشی، تشویق طرح‌های پژوهشی مشترک با صنعت و حمایت از انتشار مقالات علمی باکیفیت در نظر گرفته شده است.

بدیعی تاکید کرد: هدف این است که کلاس درس فقط محل انتقال تئوری نباشد بلکه فضای تربیت نیروی متخصص باشد که هم از نظر علمی و هم حرفه‌ای برای ورود به بازار کار آماده است.

وی افزود: طی برنامه‌ریزی، تلاش شده استفاده از امکانات آموزش الکترونیک و محتوای چندرسانه‌ای افزایش یابد و فضا برای گفت‌و‌گو، نقد محترمانه و مشارکت دانشجو در تصمیم‌سازی بیشتر شود.

میراث دار نام بزرگ جندی شاپور از نخستین مراکز علمی جهان هستیم

رییس دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول گفت: افتخار داریم که میراث‌دار نام بزرگ جندی‌شاپور، به‌عنوان یکی از نخستین مراکز علم و تمدن در جهان اسلام هستیم، امروز دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول در قالب چند دانشکده تخصصی از جمله برق و کامپیوتر، عمران، مکانیک، معماری و شهرسازی، علوم پایه و مهندسی شیمی در حال فعالیت است.

وی افزود: در حال حاضر حدود یکهزار و ۴۰۰ دانشجو در مقطع کارشناسی و ۶۵۰ نفر در مقطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه مشغول تحصیل هستند و حدود ۳۰ هزار نفر تاکنون از این دانشگاه در رشته‌های مختلف فارغ‌التحصیل شده‌اند.

بدیعی با بیان اینکه حدود ۸۰ عضو هیات علمی تمام‌وقت در دانشگاه جندی شاپور فعالیت می‌کنند، اظهارکرد: ارتقای خدمات رفاهی از جمله توسعه خوابگاه‌های متاهلی، بهبود خدمات تغذیه، تقویت خدمات مشاوره‌ای و فرهنگی و پویایی کانون‌های علمی و فرهنگی از جمله اقدامات انجام شده برای حل مشکلات دانشجویان است.

۱۶ آذر به نام روز دانشجو نامگذاری شده است.