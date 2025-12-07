پخش زنده
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: امنیت پایدار، فرآیندی از تعامل و مشارکت سازنده همه سازمان ها، اقشار و گروههای اجتماعی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سردار مهدی حاجیان در جلسه کمیسیون مقابله با سرقت با بیان اینکه امنیت پایدار، فرآیندی است که از تعامل و مشارکت سازنده همه سازمان ها، اقشار و گروههای اجتماعی حاصل میشود گفت: باید ارزش تمامی سازمانها و دستگاه ها، تعیین و هر دستگاهی نقش سازنده خود را ایفاء کند.
وی با بیان اینکه مردم مهمترین مؤلفه اقتدار و قدرت پلیس هستند و بدون همراهی و مشارکت مردم و مسئولان، ایجاد امنیت مطلوب کاری بسیار سخت و ناممکن است افزود: پلیس در حقیقت حافظ نعمت بزرگ امینت در جامعه است و ضرورت دارد همه ارگانها و نهادها، پلیس را در این امر مهم و حیاتی یعنی تولید و حفظ امنیت یاری دهند.
سردار حاجیان در ادامه اشارهای به کاهش آمار سرقتها و افزایش احساس امنیت داشت و افزود: در ۸ ماهه امسال، شاهد کاهش ۴۵ درصدی سرقت مغازه، ۲۷ درصدی سرقت منزل با ۱۹۰ فقره سرقت کمتر، ۱۰ درصدی سرقت اتومبیل، ۴۱ درصدی قاپ زنی و موبایل قاپی، ۱۴ درصدی سرقت اماکن، ۱۰ درصدی سرقت احشام، جمع سرقتهای مهم ۱۵ درصد و سرقتهای جزئی ۱۳ درصد و دستگیری ۵۲۸۵ نفر سارق بوده ایم.