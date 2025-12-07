پخش زنده
شرکت منطقهای برق باختر بر اساس ماده ۲۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مهدکودک با متراژ ۳۰۰ مترمربع زیربنا راهاندازی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ ماده ۲۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دستگاهها و ادارات را منظور تکریم و حفظ حقوق مادر و کودک موظف به تامین فضای مناسب برای نگهداری کودکان مادران شاغل کرده است.
مشاور زنان مدیرعامل شرکت منطقهای برق باختر با اشاره به این ماده قانونی گفت: این شرکت با راه اندازی مهدکودک در متراژ ۳۰۰ متر مربع زیربنا فضای بازی توانسته شرایط را برای کارکنان مجموعه فراهم کند.
فاطمه ابراهیمی افزود: راه اندازی مهد کودک در ادارات باعث آرامش خاطر مادر و کودک میشود و نتیجه این آرامش بالا بردن میزان بهره بری از نیروی انسانی است.
در بخشی دیگر از جوانه ویدیویی ارسال از یکی از شهروندان اراکی که گلایهای از کم شدن حجم شیرخشک داشتند.
واریز یارانه طرح یسنا از ۱۰ آذرماه به حساب سرپرستان خانوارهای ۳ دهک اول درآمدی که دارای مادر بارداری فرزند شیرخوار زیر دو سال آغاز شد.