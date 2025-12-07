پخش زنده
آماده مشارکت در راهاندازی، تکمیل و توسعه کارگاههای تولیدی در روستاهای استان هستیم
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کرمان گفت: روستاهای شهرستان انار به عنوان یکی از الگوهای موفق در جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی و احداث کارگاههای تولیدی در سطح استان مطرح هستند
مالک اژدری در جریان سفر به شهرستان انار و بازدید از روستاها و کارگاههای تولیدی استان بهطور جدی پیگیر جذب اعتبارات است و به مردم روستاها اطمینان میدهیم که در مسیر تکمیل طرحهای اشتغالزا و درآمدزا از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد
در کنار اجرای پروژههای عمرانی، اجرای طرحهای گردشگری روستایی، احداث مجتمعهای خدماتی و رفاهی و توسعه اقامتگاههای بومگردی در تعدادی از روستاهای استان آغاز شده است
در صورت تکمیل، میتواند این مناطق را به یکی از قطبهای مهم گردشگری کشور تبدیل کند و زمینهساز ایجاد اشتغال پایدار و تحول در چشمانداز روستاهای استان شود.
با اجرای این برنامهها، تحقق طرح «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد