رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر اهواز با اشاره به تاخیر در بهرهبرداری از پروژه BRT در پی بدعهدی پیمانکار، گفت: همچنان مشخص نیست این پروژه چه زمانی به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیاوش محمودی با اشاره به آخرین وضعیت پروژه BRT اهواز اظهار کرد: هر چند این پروژه متوقف نشده، اما به کندی در حال اجراست و روند آن رضایتبخش نیست.
وی افزود: ایستگاههای در دست ساخت، در حال تکمیل هستند، اما با توجه به ضعیف بودن پیمانکار، برای ساخت دیگر ایستگاهها دوباره مناقصه برگزار میشود تا ادامه کار توسط پیمانکار جدید انجام شود.
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر اهواز، با اشاره به پیشرفت ۱۵ تا ۲۰ درصدی خطوط این پروژه گفت: با وجود اینکه در اجرای این پروژه پرداختهای خوبی شده، اما پیمانکار به تعهدات خود عمل نکرده است.
وی بیان کرد: ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای خرید اتوبوس در حساب شهرداری موجود و رایزنی برای تامین اتوبوس از شرکتهای داخلی و منطقه آزاد اروند در حال انجام است.
محمودی در ادامه گفت: همچنان مشخص نیست این پروژه چه زمانی به بهرهبرداری میرسد، اما امیدواریم با تعیین پیمانکار جدید، کار سرعت خوبی بگیرد.
وی اضافه کرد: خط یک اتوبوس BRT از میدان چهار شیر آغاز میشود و با گذر از خیابان خیابان سلمان فارسی به سمت میدان کارگر (دانشگاه آزاد) میرود. در خط اول BRT با ساخت چهار تا شش ایستگاه، این خط به صورت اولیه و آزمایشی راهاندازی میشود.