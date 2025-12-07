وزیر خارجه قطر با اشاره به اینکه تلاشی برای حل دیپلماتیک برنامه هسته‌ای ایران وجود ندارد، افزود که هر مشکلی با ایران پیامد‌هایی برای کشور‌های منطقه به همراه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در گفت‌و‌گو با شبکه الجزیره گفت: روابط ما با حماس از ۱۳ سال پیش به درخواست آمریکا آغاز شد. به دلیل میزبانی از جنبش حماس مورد انتقاد و هجوم قرار گرفتیم.

وی تاکید کرد: حمایت‌های ما به مردم غزه می‌رسد نه به جنبش حماس و ادعا‌ها مبنی بر اینکه قطر از حماس حمایت مالی می‌کند بی اساس بوده و تنها در حد اتهام است. ارتباط ما با حماس منجر به آتش بس در غزه و آزادی اسرا شد. بدون همکاری تمام طرف‌ها صلح در منطقه محقق نخواهد شد.

آل ثانی افزود: وقتی میانجی از سوی یک طرف درگیری مورد حمله قرار گیرد، این امر غیراخلاقی و غیرمفهوم است. موضع دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از همان لحظه اول حمله روشن بود و از یکی از مشاوران خود خواست که با ما ارتباط برقرار کند. ترامپ بعد از حمله اسرائیل به ما، در تماس با اسرائیل نارضایتی شدید خود را اعلام کرد. حمله اسرائیل به دوحه درحالی انجام شد که ما تلاش می‌کردیم حماس را به آتش بس قانع کنیم.

وزیر خارجه قطر خاطرنشان کرد: همواره شاهد هجمه‌های گمراه کننده و دروغ پراکنی برای بدنام کردن قطر بوده‌ایم. ما هموراه خواهان حل درگیری‌ها از طریق راه حل‌های دیپلماتیک هستیم. به حمایت از ملت فلسطین ادامه می‌دهیم، اما برای بازسازی آنچه دیگران ویران کردند حمایت مالی نمی‌دهیم.

وی که نخست وزیر قطر نیز هست افزود: ساکنان غزه نمی‌خواهند کشور خود را ترک کنند و هیچ کس نمی‌تواند آن‌ها را مجبور به این کار کند. اوضاع کنونی غزه نمی‌تواند تداوم داشته باشد و نقض توافق تهدیدی برای ازسرگیری درگیری‌ها است. ما نباید در گرو طرح‌های راست گریان افراطی باشیم که خواهان نابودی فلسطینی‌ها هستند.

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در بخش دیگری گفت: تلاشی برای حل بحران برنامه هسته‌ای ایران از طریق راه حل‌های دیپلماتیک وجود ندارد. هرمشکلی با ایران پیامد‌ها و تاثیراتی بر کشور‌های منطقه خواهد گذاشت

وزیر خارجه قطر همچنین تاکید کرد: امیدواریم تلاش‌های واشنگتن منجر به حل درگیری روسیه و اوکراین شود که این درگیری برای اروپا آسیب زا است. برخی در تلاش هستند که روابط آمریکا و قطر که برای هر دو طرف مفید است را برهم بزنند.

اظهارات وزیر خارجه قطر درمورد برنامه هسته‌ای ایران درحالی است که اخیرا اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به سوالی در خصوص رایزنی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در خصوص ایران و اینکه آیا این رایزنی مقدمه آغاز مذاکرات جدید است، گفت: ما با آژانس در تماس هستیم. ما عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستیم، عضو معاهده منع اشاعه هستیم و بنابراین تماس‌های ما به‌صورت مستقیم و عمدتاً از طریق نمایندگی‌مان در وین با مدیران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برقرار است. این امر، امری مستمر است.