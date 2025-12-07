در مراسم روز دانشجو در آموزشکده مهدیه خوی بر جایگاه دانشجو و نقش او در پیشبرد روند‌های علمی و اجتماعی تاکید و از دانشجویان نمونه تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مراسم روز دانشجو در آموزشکده مهدیه خوی با حضور غلامحسین آزاد فرماندار شهرستان برگزار شد و در این آیین جایگاه دانشجو و نقش او در پیشبرد روند‌های علمی و اجتماعی مورد تاکید قرار گرفت.

فرماندار خوی در این مراسم با اشاره به اهمیت نقش دانشگاه‌ها در توسعه متوازن شهرستان گفت رشد و تعالی هر جامعه‌ای با توانمندسازی دانشجویان آن گره خورده و آموزش عالی باید بستر شکل‌گیری نیرو‌های کارآمد و خلاق را فراهم کند.

غلامحسین آزاد با تحلیل شرایط امروز کشور افزود دانشجو زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که در کنار تحصیل علمی نگرش مسئولیت محور داشته و نسبت به مسائل اجتماعی و فرهنگی پیرامون خود آگاه و حساس باقی بماند.

وی همچنین بر ضرورت پیوند میان دانشگاه و عرصه‌های اجرایی شهرستان تأکید کرد و گفت طرح‌های توسعه‌ای خوی زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که از ظرفیت علمی و فکری دانشگاه‌ها بهره گرفته شود و دانشجویان در مسیر حل مسائل شهری نقش فعال داشته باشند.

در بخش پایانی مراسم از تعدادی از دانشجویان برتر در حوزه‌های فرهنگی و علمی تقدیر شد و جوایزی به آنان اهدا گردید.