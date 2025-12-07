پخش زنده
شبکه نمایش سیما در ادامه طرح پخش فیلمهای دنبالهدار سینمای جهان، مجموعه فیلمهای «تاکسی» را پخش میکند. مستند «آن رزمنده همدانی» و «مهر فرهنگ»، هم از شبکه مستند پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم «تاکسی ۱ تا ۵» به کارگردانی ژرار پیره، ژرار کراوسیک و فرانک گاستامبید، ساعت ۲۱، پخش می شود.
مجموعه فیلمهای تاکسی، یکی از محبوبترین سری کمدی فرانسوی است که با ترکیبی از طنز، اکشن و ماجراهای هیجانانگیز در شهر مارسی، مخاطبان زیادی را به خود جذب کرده است.
این مجموعه، داستان راننده تاکسیای به نام دانیل را روایت میکند که با ماشین پرسرعت خود و مهارتهای رانندگی بینظیرش، درگیر ماجراهای خندهدار و پرهیجانی میشود.
سامی ناصری، فردریک دیفنتال، ماریون کوتیار، برنارد فارسی، اما سوجبرگ، ادوار مونتوت، جبرئیل سیسه، فرانک گاستامبید، سابرینا اوزانی و مالیک بنتالها در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
این فیلم ها روز بعد در ساعتهای ۵ و ۱۳، بازپخش می شود.
مستند «آن رزمنده همدانی»، سه شنبه ۱۸ آذر ساعت ۲۱، از شبکه مستند پخش می شود.
این مستند به تهیه کنندگی و کارگردانی بهمن ابراهیمی، به زندگی و شهادت سردار علی چیتسازیان، فرمانده واحد اطلاعات عملیات تیپ انصارالحسین همدان از بدو تولد تا شهادت میپردازد.
مستند «مهر فرهنگ»، به تهیه کنندگی و کارگردانی ابوالفضل توکلی، چهارشنبه ۱۹ آذر ساعت ۲۱، از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۹، بازپخش می شود.
مستند مهر فرهنگ پرترهای است از فرهنگ مهرپرور، صداپیشه و بازیگری که صدایش با خاطرات نسلها گره خورده است.