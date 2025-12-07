ایرانجان پل همافزایی دو استان خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان
مدیرکل و جمعی از معاونان و مدیران مرکز سیستان و بلوچستان با سفر به بیرجند، درباره تجربیات موفق مرکز خاوران در اجرای رویداد ملی «ایرانجان» گفتوگو و تبادل نظر کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، علیمحمدی مدیرکل صدا و سیمای سیستان و بلوچستان با قدردانی از میزبانی مرکز خراسان جنوبی، اجرای رویداد ملی «ایرانجان» در این استان را نمونهای موفق از فعالیت حرفهای رسانهای در کشور دانست و گفت: خراسان جنوبی توانست با برنامهریزی دقیق، تمرکز جامع و بهرهگیری از ظرفیتهای بومی و محلی، این رویداد ملی را با موفقیت و سربلندی به سرانجام برساند.
وی افزود: براساس آمارها و نظرسنجیهای معتبر، هم شناخت مخاطب ملی نسبت به استان افزایش یافت و هم رضایت مردمی در سطح قابل توجهی ثبت شد. این موفقیت را باید به مدیرکل و همکاران مرکز خراسان جنوبی تبریک گفت.
علی محمدی با اشاره به میزبانی سیستان و بلوچستان برای رویداد ملی ایرانجان در ۲۴ تا ۳۰ بهمنماه افزود: از تجارب ارزشمند همکاران در خراسان جنوبی بهرهبرداری خواهیم کرد تا بتوانیم این رویداد را با کیفیتی حتی بهتر از قبل برگزار کنیم.
آینه دار مدیرکل صدا و سیما خراسان جنوبی ضمن اشاره به ظرفیتهای مشترک دو استان، این سفر را فرصتی گرانبها برای همافزایی رسانهای دانست و گفت: فرصت ارزشمندی در اختیار دو استان قرار دارد تا از تجربههای یکدیگر بهره بگیرند. کار ما فرهنگی است و در حوزه فرهنگ، همواره با موضوعات متعدد و گستردهای روبهرو هستیم. این حوزه نیازمند اندیشهورزی، گفتوگوهای تخصصی و تبادل تجربیات است و چنین نشستهایی میتواند مسیر فعالیتهای رسانهای را تقویت و غنیتر کند.
وی با اشاره به نقش اثرگذار رویداد ملی ایرانجان افزود: ایرانجان در حوزه امیدآفرینی و تقویت هویت فرهنگی، سیاسی و مذهبی بسیار مؤثر عمل کرد. این تجربه نشان داد که هم در میدان عملیات رسانهای و هم در عرصه فرهنگی و نیروی انسانی آماده همکاری و پشتیبانی هستیم. ما هر آنچه در بخش فکر، ایدهپردازی و تجربه داریم در اختیار مرکز سیستان و بلوچستان قرار خواهیم داد.
مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی همچنین از ضرورت همکاری منطقهای سخن گفت و ادامه داد: باید نشستهای تکلیفی فصلی بین مراکز منطقهای برگزار شود تا نیازهای رسانهای بهصورت دقیق و مشترک بررسی شود. زمینه برای تعاملات گسترده و آغاز تولیدات مشترک رادیویی و تلویزیونی کاملاً فراهم است و این همکاری میتواند ظرفیتهای دو مرکز را چند برابر کند.
آینهدار همچنین از حضور و همراهی عملیاتی همکاران سیستان و بلوچستان در اجرای رویداد ایرانجان خراسان جنوبی قدردانی کرد و افزود: نیروهای انسانی و تجهیزات این مرکز در شهرستانهای مختلف استان حضور مؤثر داشتند که از آنان سپاسگزاریم. در روزهای آینده نیز بخشی از آمار و اطلاعات مرکز تحقیقات صدا و سیما درباره عملکرد رسانهای خراسان جنوبی در این رویداد منتشر خواهد شد.