معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت کار گفت: پویشی سراسری با دعوت از کارفرمایان بنگاه های اقتصادی برای ارسال کلیپ‌های کوتاه ورزشی تا ۱۸ آذر در حال برگزاری است تا برترین آثار برای حضور در المپیاد ورزش کارگری همگانی بانوان امسال انتخاب شود؛ رویکردی که امسال به‌ شکلی متفاوت و گسترده‌تر از سال‌های گذشته دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد چکشیان در نشست خبری با اصحاب رسانه با موضوع " هشتمین المپیاد ورزش بانوان کارگر" گفت: پس از برگزاری موفق هفت دوره پیشین المپیاد بانوان کارگر، امسال مسئولان با بررسی و آسیب‌شناسی دوره‌های گذشته تصمیم گرفتند این رویداد ورزشی را از حالت صرفاً قهرمانی به رویدادی ترویجی و فرهنگی تبدیل کنند؛ رویدادی که هدف اصلی آن توسعه فرهنگ ورزش بانوان در جامعه کار و تولید است.

وی افزود: در این راستا، نخستین لیگ اختصاصی ورزش کارگری بانوان نیز شکل گرفت و در حوزه‌های مختلف از جمله رسانه و پلتفرم‌های تلویزیونی و دیجیتال برای معرفی و حمایت از بانوان ورزشکار کارگری اقداماتی صورت گرفته است.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وقتی درباره ورزش کارگری صحبت می‌کنیم، در واقع از نقشی مستقیم در افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی سخن می‌گوییم. اما وقتی پای ورزش بانوان در میان است، موضوع دو نقش هم‌زمان پیدا می‌کند؛ هم ارتقاء سلامت و نشاط در محیط کار و خانواده و هم تقویت نقش تربیتی و اجتماعی زنان در جامعه.

چکشیان تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در ورزش کارگری، در حقیقت سرمایه‌گذاری در منابع انسانی است. اما این سرمایه‌گذاری در مورد بانوان ارزش مضاعفی دارد، چراکه اثر مستقیم آن در تقویت نسل آینده و پرورش انسان‌های توانمند مشهود است.

وی ادامه داد: در هشتمین المپیاد امسال، فدراسیون با همکاری فدراسیون‌های ورزشی، اتحادیه زنان کارگر و رسانه‌های تخصصی، طراحی جدیدی ارائه کرد که بر اساس آن بخش قهرمانی کم‌رنگ‌تر و بخش ترویجی پررنگ‌تر شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: در همین راستا پویشی سراسری راه‌اندازی شد تا کارخانجات و شرکت‌ها با تهیه کلیپ‌های کوتاه از رویدادهای ورزشی داخلی خود در این پویش شرکت کنند.

وی تاکید کرد: این طرح با استقبال گسترده‌ای مواجه شد و موجب شد هزاران نفر از زنان شاغل در نقاط مختلف کشور در قالب این پویش، بخشی از جریان ملی ترویج ورزش در محیط‌های کاری شوند.

چکشیان تصریح کرد: مقرر شد تیم‌هایی که از استان‌ها به مرحله نهایی المپیاد اعزام می‌شوند از میان شرکت‌ها و کارخانه‌هایی انتخاب شوند که در این پویش فعال بوده‌اند؛ اقدامی که عدالت، مشارکت جمعی و عمومیت در ورزش بانوان را محقق می‌کند.

در ادامه این نشست، "سیده طاهره شریفی" دبیر اجرایی هشتمین المپیاد ورزش کارگری هدف اصلی این رویداد را شناسایی و حمایت از ورزشکاران کارگر و فراهم کردن فرصت‌های ورزشی برای بانوان شاغل عنوان کرد.

وی افزود: این المپیاد که ترکیبی از جشنواره و مسابقات قهرمانی است، شامل هشت رشته ورزشی متنوع از جمله تنیس روی میز، بسکتبال سه نفره، شنا، تیراندازی، داژبال، لیوان چینی و .... است.

شریفی تصریح کرد: مرحله استانی از ۲۸ آبان تا ۱۸ آذرماه در قالب جشنواره‌های داخلی شرکت‌ها برگزار شده و استعدادهای برتر شناسایی شده‌اند.

وی گفت: زمان برگزاری مرحله کشوری به دلیل مسائل مربوط به آلودگی هوا به تعویق افتاده و در نیمه دوم سال اعلام خواهد شد.

شریفی در پایان تاکید کرد: استقبال گسترده از این المپیاد نشان‌دهنده موفقیت آن در ارتقای سطح سلامت و مشارکت کارگران در ورزش بوده است.