به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ بارش باران همراه رگبار و رعدوبرق و وزش تندباد لحظه‌ای تا چهارشنبه در مناطق شمالی و مرکزی و از پنجشنبه تا شنبه بقیه مناطق استان را در بر می‌گیرد.

هواشناسی درباره جاری شدن روان‌آب و احتمال آب‌گرفتگی معابر در برخی نقاط تحت تأثیر، وقوع صاعقه، تندباد موقت و احتمال خسارت به سازه‌های سبک و ناپایدار و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی هشدار داده است.

به مردم توصیه شده است از توقف در مسیر مسیل‌ها و رودخانه‌ها خودداری کنند و از چرای دام‌ها در مناطق مرتفع، توقف در کنار سازه‌ها و ساختمان‌های نیمه کاره و درختان فرسوده بپرهیزند.