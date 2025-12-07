پخش زنده
بر اساس پیش بینیهای جوی از روز سه شنبه با ورود یک سامانه بارشی آسمان استان بوشهر تا شنبه آینده بارانی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ بارش باران همراه رگبار و رعدوبرق و وزش تندباد لحظهای تا چهارشنبه در مناطق شمالی و مرکزی و از پنجشنبه تا شنبه بقیه مناطق استان را در بر میگیرد.
هواشناسی درباره جاری شدن روانآب و احتمال آبگرفتگی معابر در برخی نقاط تحت تأثیر، وقوع صاعقه، تندباد موقت و احتمال خسارت به سازههای سبک و ناپایدار و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی هشدار داده است.
به مردم توصیه شده است از توقف در مسیر مسیلها و رودخانهها خودداری کنند و از چرای دامها در مناطق مرتفع، توقف در کنار سازهها و ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده بپرهیزند.