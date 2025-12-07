به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان فرمانده انتظامی شهرستان رودبارجنوب از مسدود شدن صدوبیست حساب بانکی مرتبط با قرعه‌کشی‌های غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ نجارزاده در تشریح این خبر گفت: طی رصد فضای مجازی و گزارشات مردمی مشخص شد تعدادی افراد سودجو جهت کسب منافع مالی اقدام به ایجاد گروه و پیج‌های تبلیغاتی نامتعارف مبنی بر قرعه‌کشی فروش خودرو، گوشی موبایل، طلا و لوازم خانگی کرده اند.

وی افزود: در این خصوص تعداد صدوبیست حساب مسدود و ضمن جلوگیری از تراکنش10میلیارد ریال در این حساب ها، پرونده جهت رسیدگی های بعدی تحویل دستگاه قضایی شد.