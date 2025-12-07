به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس دانشگاه ملی مهارت آذربایجان غربی گفت:دانشجو قلب تپنده دانشگاه ومحور اصلی پویایی وعلمی کشور است که باید به مطالبات آنان توجه ویژه شود.

وحید معصومی نیا درمراسم گرامیداشت روز دانشجو دراین دانشگاه افزود:دانشجو تنها به معنای یک عنوان نیست، بلکه به معنای نماد پرسشگر ومسئولیت پذیر است.

این مراسم بااجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری ادامه یافت.