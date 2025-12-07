پخش زنده
مدیر عامل شرکت آب منطقهای لرستان گفت:برای تکمیل و راه اندازی ایستگاه پمپاژ اسماعیلآباد دلفان ۲۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مدیر عامل شرکت آب منطقهای لرستان گفت:با تکمیل و بهرهبرداری از طرح ایستگاه پمپاژ اسماعیلآباد شهرستان دلفان،۶۰۰هکتار از زمین های کشاورزی این منطقه تحت پوشش شبکه آبیاری نوین قرار میگیرند.
داریوش حسننژاد افزود:این طرح با پیشرفت۹۶ درصدی، از جمله طرحهای زیرساختی است که نقش حیاتی در تأمین آب پایدار بخش کشاورزی منطقه دارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان با بیان اينکه اجرای این طرح نقش مهمی در بهبود بهرهوری و افزایش تولید محصولات کشاورزی منطقه دارد، گفت:تاکنون بیش از ۴۱میلیارد تومان اعتبار برای این طرح جذب و هزینه شده است .
وی بیان کرد:برای تکمیل صددرصدی این طرح ۲۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر مورد نیاز است که پیگیریها برای تأمین این اعتبار و افتتاح هرچه سریعتر طرح در دست اقدام است.