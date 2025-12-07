پخش زنده
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پیامی به مناسبت روز دانشجو، بر ضرورت تحرک، توان و تعهد دانشجویان برای سازندگی و آبادانی بیشتر و توسعه متوازن و متناسب تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن کامل پیام سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات به این شرح است:
بسمالله الرحمنالرحیم
دانشجویان عزیز، فرهیختگان آیندهساز.
شانزدهم آذر، روز دانشجو، یادآور ایستادگی و شجاعت سه دانشجوی سربلندی است که در ساحت دانشگاه، با تقدیم جان خود از استقلال، عدالت و عزت وطن دفاع کردند. روزی که نماد مقاومت نسل جوان ایران در برابر ظلم، دخالت خارجی، استثمار و استبداد شد.
شهادت آن سه دانشجو، نه یک تراژدی تاریخی، بلکه نقطه عطفی در شکلگیری روح مطالبهگری، آزادیخواهی و مسئولیت اجتماعی میان دانشگاهیان شد و از آن پس دانشجویان ایران، به عنوان پیشآهنگان دانش، آزادی و عدالت شناخته شدند.
امروز که کشور ما در مسیر توسعه علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان گام برمیدارد، نقش شما دانشجویان، بیش از هر زمان دیگری تعیینکننده است. پشتکار، خلاقیت، تعهد، و درک عمیق از مشکلات جامعه، میتواند ایران عزیزمان را از پیچهای تند و مسیرهای ناهموار به سلامت و با درایت عبور دهد و چشماندازی روشن و روبهرشد ترسیم نماید.
امید است در سایه علم و دانش، با امید و انگیزهای مضاعف، در مسیر عدالت اجتماعی، پیشرفت فناوری و توسعه کشور تلاش کنیم و ما نیز خود را متعهد به حمایت و همراهی در تجهیز شبکه ارتباطی و توسعه زیرساختهای موردنیاز برای پیشرفت کشور میدانیم.
آیندهٔ پیش رو در انتظار تحرک، توان و تعهد شما برای سازندگی و آبادانی بیشتر و توسعه متوازن و متناسب است. روز شما، روز دانشجو را گرامی میدارم و برای شما، آیندهسازان فردای ایران موفقیت و سلامت و جلب رضایت پروردگار مهربان را آرزو دارم.
سید ستار هاشمی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات