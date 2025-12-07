پخش زنده
امروز: -
اردوی تیمهای جوانان، زیر ۲۳ سال و تیم «ب» آبهای آرام در بخش بانوان و آقایان، به میزبانی دریاچه آزادی تهران آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از برگزاری مسابقات قهرمانی کشور و المپیاد استعدادهای برتر سال ۱۴۰۴، نخستین مرحله اردوی انتخابی تیمهای جوانان و زیر ۲۳ سال و تیم «ب» آبهای آرام در بخش بانوان و آقایان ۱۷ تا ۲۲ آذر در دریاچه آزادی برگزار خواهد شد.
این اردو با هدف شناسایی و ارزیابی نفرات برتر برگزار میشود و در پایان آن، تست انتخابی تیم ملی در دریاچه آزادی انجام می شود.
کادر فنی این اردو را احمدرضا طالبیان به عنوان مربی، رعنا بهلولی به عنوان کمکمربی و عباس صیادی به عنوان سرپرست تشکیل میدهند.
اسامی ورزشکاران دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:
کایاک آقایان:
محراب آسایش خورشید، مهرشاد آسایش خورشید و یاسین نقوی (گیلان)، مهربد ملکزاده، آراد زندهدل، آریا سفیدگر، پارسا باقری، حسام کریمی و پویا ابوطالبی (تهران)، امیررضا اولادیان و امیررضا خانی (مازندران)، پارسا اکبرآبادی و آرین ملازاده (البرز).
کانوی آقایان:
محمد عباسی و ارشیا اقلیمی (گیلان)، متین غافری، مهیار عنبرسیتان، علیرضا سلطان و بنیامین صادقی (تهران)، عرفان زریوند (آذربایجان شرقی).
کایاک بانوان:
نیکا نجفیزاده، عسل کاظمی، هلیا طالبی، فاطمه موسوی، ابریشم موسویزاده، پریا رادسرشت و فاطمه صابری (تهران)، صوفیا پاکروان، باران پرون و سارا ابراهیمی (البرز)، زینب قربانی (خراسان رضوی)، آیناز گرامی (آذربایجان شرقی)، ریحانه دادو (هرمزگان) و گلناز غضنفریان (مازندران).
کانوی بانوان:
آیلین اشتری، مهرناز صدیقفرشیان، زهرا اصلانی و هستی ناصری (تهران)، نسترن خیرالهی و حنانه حاجیپور (مازندران)، فاطمه زندی (همدان)، مژده مطرقی (بوشهر)، فاطمه سالاریپور (هرمزگان) و آوا قدیانی (البرز).