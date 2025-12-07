پخش زنده
امروز: -
فرماندار خاتم: در راستای ارتقای کیفیت پخت نان و پیشگیری از تخلفات، سطح نظارت و بازرسی نهادهای مسئول از نانواییها افزایش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، زارع با اشاره به جلسه توجیهی با نانوایانی که از آرد یارانهای استفاده میکنند، افزود: در این نشست، کارشناسان جهاد کشاورزی و شبکه بهداشت مباحث مرتبط با بهداشت، کیفیت پخت، نظم کاری و رعایت ضوابط را تشریح و توصیههای لازم را ارائه کردند.
وی ادامه داد: از تاریخ ۱۶ آذرماه، تیم مشترک بازرسی به صورت میدانی از تمامی نانواییهای شهرستان سرکشی خواهد کرد و نانوایان موظف به رعایت کامل مقررات هستند.
زارع بیان کرد: پس از ۱۵ روز، ارزیابی نهایی انجام میشود، نانواییهای با عملکرد مطلوب تشویق و واحدهای متخلف با کاهش سهمیه آرد، پلمب یا لغو پروانه مواجه خواهند شد.
فرماندار خاتم افزود: هدف از این نظارتها، افزایش کیفیت نان و ارتقای رضایت شهروندان است.