به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون تعاون روستایی همدان گفت: این فروشگاه‌ها علاوه بر عرضه کالا‌های تنظیم بازار، تولیدات محلی را با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار می‌دهند.

مسعود اکبری افزود: هم اکنون بیش از ۲۲۰ شرکت تعاونی در نقاط مختلف استان به روستاییان خدمات ارائه می‌دهند.

او تاکید کرد: بخش عمده‌ای از فعالیت‌های تعاونی‌ها شامل توزیع کالا‌های اساسی، سوخت، آب و همچنین خرید‌های تضمینی و توافقی محصولات کشاورزی مانند گندم، دانه‌های روغنی و سیب‌زمینی است.

معاون تعاون روستایی همدان تصریح کرد: امروز بسیاری از تعاونی‌ها به صورت تخصصی در حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کنند و توانسته‌اند وابستگی به خارج از استان را کاهش دهند.

اکبری همچنین از اجرای پروژه‌های توسعه کشت گیاهان دارویی خبر داد و گفت: سال گذشته حدود پنج هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت گیاهان دارویی مانند اسطوخودوس، مریم‌گلی و قدوس که این طرح‌ها با حمایت تعاونی‌ها و مشارکت مستقیم کشاورزان اجرا می‌شود.

او افزود: تا بهمن امسال حدود ۱۱ فروشگاه روستایی در استان افتتاح خواهد شد که علاوه بر عرضه کالا‌های تنظیم بازار، تولیدات محلی را نیز با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار می‌دهند و می‌توانند نقش مهمی در کنترل نوسانات بازار ایفا کنند.