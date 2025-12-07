امروز: -
سفر رئیس قوه قضائیه به استان زنجان

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۶- ۱۵:۵۲
خبرهای مرتبط

تلاش قوه قضائیه برای کاهش جمعیت زندان‌ها و تقویت حمایت از خانواده زندانیان

اژه‌ای: بدون اغماض با فساد و مفسد مبارزه می‌کنیم

دیدار دانشجویان با رئیس دستگاه قضا

رئیس قوه قضائیه در جمع دانشجویان دانشگاه زنجان

میدان حضور و پاسخگویی؛ مسئولان قوه قضاییه در زنجان پای درد دل مردم

تأکید رئیس دستگاه قضا بر حراست از اصول قانون اساسی

قضات و کارکنان در پیشبرد امورات مردم تسریع داشته باشند

رویکرد دستگاه‌های نظارتی و حفاظتی، ناظر بر اصلاح باشد

برچسب ها: اژه‌ای ، رئیس قوه قضائیه ، زنجان
