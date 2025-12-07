پخش زنده
رئیس قوه قضائیه در زنجان با تاکید بر اینکه امنیت غذایی و کشاورزی، مسئله مهم استقلال کشور است، گفت: مدیران با تدبیر بر چالش خشکسالی فائق آیند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ رئیس دستگاه قضا در جلسه شورای اداری استان زنجان گفت: دشمن تلاش دارد با اقدامات ترکیبی و القاء ناامیدی ثابت کند که ما نمیتوانیم امور کشور را پیش ببریم اما میتوانیم با وجود اختلاف سلیقه در کشور بر مشکلات فائق آییم.
حجت الاسلام والمسلمین اژه ای ادامه داد: مقوله فرهنگ باید در تمام امورات و شئون کشور ساری و جاری باشد و امورات مختلف اجتماعی ، امنیتی و اقتصادی پیوست فرهنگی داشته باشد.
رئیس قوه قضائیه افزود: امروز دشمن در حال بهرهبرداری از برخی ناهنجاریهای اجتماعی موجود در کشور است؛ که در قبال این ناهنجاریها باید کار فرهنگی و رسانهای صورت گیرد و برخی دیگر از آنان نیز مشمول برخوردهای قضایی میشوند.
حجت الاسلام والمسلمین اژه ای گفت: مدیران توجه ویژهای به مبحث کشاورزی و امنیت غذایی داشته باشند. چنانچه در این عرصه دچار مشکل شویم استقلال ما نیز به خطر میافتد؛ درست است که خشکسالی در کشور وجود دارد، اما مدیر کسی است که در سختیها امور را پیش ببرد.
استاندار زنجان هم در این جلسه گفت: استان زنجان یکی از امنترین استانهای کشور برای فعالان اقتصادی است.
صادقی افزود: در ۸ ماه گذشته امسال، تعداد فوتیهای جادهای استان زنجان در مقایسه با پارسال ۱۰ درصد و تعداد فوتیهای سوانح درون شهری نیز ۳۵ درصد کاهش یافته است.
وی گفت: در هشت ماه نخست امسال، درآمد گمرکی استان زنجان نیز ۱۴۳ درصد در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش پیدا کرده است.
استاندار زنجان در ادامه با اشاره به پراکندگی واحدهای قضایی استان زنجان بر ضرورت ایجاد مجتمع قضایی متمرکز در مرکز استان تاکید کرد و گفت: استانداری آماده مساعدت لازم در این زمینه است.
نماینده ولی فقیه در استان زنجان در این جلسه از ظرفیتهای فراوان این استان در حوزههای کاهش آسیبهای اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم گفت.
حجتالاسلام والمسلمین حسینی ضمن قدردانی از عملکرد مجموعه قضایی استان زنجان به ویژه در حوزه رفع موانع تولید، بر ضرورت استمرار تربیت قضات انقلابی و عالم تاکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان زنجان نیز در این جلسه در خصوص روند آمادهسازی و افتتاح کمپ ماده ۱۶ و مجتمع شوق زندگی زنجان توضیحاتی داد.
حجت الاسلام والمسلمین فرجی برحق، در ادامه از حد نگاری صددرصدی اراضی ملی و ۷۰ درصدی اراضی کشاورزی استان زنجان خبر داد و گفت: امروز شاهد صدور بیش از ۴۱ هزار گواهی وراثت تمام الکترونیک در استان زنجان هستیم.
رئیس مجمع نمایندگان استان زنجان نیز در این جلسه بر ضرورت ساماندهی چاههای کشاورزی و پرورش ماهی و همچنین اجرای قانون ساماندهی سکونتگاهها و انشعبات غیر مجاز تاکید کرد و خواستار صدور دستورات لازم برای دفن پسماندهای سرب و روی در استان زنجان شد.
نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه بر ضرورت استمرار اقدامات صورت گرفته در زمینه کاهش اطاله دادرسی تاکید کرد و خواستار انتقال ندامتگاه زنجان از مرکز به خارج از این شهر شد.