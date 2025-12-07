اسناد الکترونیکی دارای شناسه یکتا، اسناد معتبر مالی شناخته میشوند
مجلس شورای اسلامی جایگزین روشهای غیر رقومی مدیریت مالی دولت را تعیین کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، ۱۶ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی الحاق برخی مواد به بخشی از مقررات مالی دولت (۳) با ماده ۴ این لایحه و الحاقات و اصلاحات آن با ۲۲۳ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۶ ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر موافقت کردند.
متن اصلاحیه ماده ۴ این لایحه به شرح زیر است:
کلیه اسناد الکترونیکی دارای شناسه یکتا از سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت، اسناد معتبر مالی تلقی و جایگزین روشهای غیررقومی میشوند. دستگاههای اجرایی موظفند ابلاغ اعتبار موضوع ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱/ ۶/ ۱۳۶۶ را صرفاً از طریق سکوی یکپارچه مالی دولت انجام دهند.
آئین نامه اجرایی این ماده شامل تعیین ذی نفع یا ذی نفعان نهایی فرآیند صدور، ثبت و گردش استناد قراردادها در سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت، برنامه ارتقاء زیرساختهای فناوری اطلاعات در سطح دستگاههای اجرایی به ویژه در بخشهای مالی و منابع انسانی و الزامات امنیتی داده و اطلاعات مالی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت یک ماه به تصویب هیأت وزیران میرسد.