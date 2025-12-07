پخش زنده
نماینده ولی فقیه در استان همدان با استقبال از نقد و گفتوگوهای صریح و رودر، شکل گیری بیش از پیش فضای نقد سازنده و گفتوگو در دانشگاهها را ضروری دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آیت الله شعبانی موثقی در دیدار با دانشجویان دانشگاههای استان همدان به مناسبت ۱۶ آذر، روز دانشجو با تاکید بر تقویت روحیه عدالت طلبی در دانشگاهها، افزود: علمی که نتواند جامعه را به سمت عدالت سوق دهد، علم نیست.
او همچنین با اشاره به اینکه بهترین طرحها و راهکارها برای رفع مشکلات استان، راهکارهای دانشجویان، تصریح کرد: یکی از وظایف نمایندگان ولی فقیه در استان ها، مطالبه دغدغههای مردم، به ویژه دانشجویان در حوزههای مختلف است.
امام جمعه همدان از پیگیریهای فراوان در حوزه مسکن و جوانی جمعیت خبر داد و گفت: برنامههای خوبی برای رفع مشکل مسکن استان همدان تهیه شده و در اختیار دولت قرار گرفته است.
آیت الله شعبانی موثقی بر آموزش مهارت تولید ثروت در دانشگاهها و به روز شدن طبق فناوریهای روز تاکید کرد و افزود: براساس روایات مشاغل حقوق بگیر و کارمزدی از ضعیفترین و پایینترین سطوح مشاغل است.
حجت الاسلام کاظمی مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاههای استان همدان هم با اشاره به اینکه سیاست بازان خارج از کشور در صدد رخنه در سیاست ورزی سازنده و مثبت دانشجویان و تشکلهای دانشجویی هستند، بر پرهیز از سیاست زدگی دانشجویان تاکید کرد.
نمایندگان دانشجویان دانشگاههای مختلف استان همدان هم، ارتباط پررنگتر روحانیت با دانشجویان و به روز شدن برخی احکام فقهی متناسب با فناوریهای نوین و هوش مصنوعی، پرهیز از تفکرات حزبی و تلاش برای ایران، جوانگرایی و شایسته سالاری در انتصابات ادارات، تقویت تشکلهای دانشجویی، کاهش شهریه دانشگاه ها، تعیین تکلیف شهرک صنفی بوعلی، کاربردی شدن پیشنهادهای دانشجویان و ترویج نظام اندیشه مورد نظر رهبر معظم انقلاب بین دانشجویان را خواستار شدند.