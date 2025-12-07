پخش زنده
امروز: -
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری یزد، سند ارتقای وضعیت زنان را پاسخی علمی، نظام مند و مبتنی بر مسئولیتهای مدیریتی عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فاطمه دانشیزدی در همایش بانوان فعال و تأثیرگذار استان یزد که با حضور سخنگوی دولت در محل استانداری یزد برگزار شد، با بیان اینکه استان یزد در حوزه توانمندسازی بانوان تصویری کم نظیر در کشور ارائه کرده است، گفت: سهم زنان تحصیل کرده و حضور چشمگیر دختران در مقاطع عالی استان، یزد را به یکی از کانونهای اصلی تولید سرمایه علمی کشور تبدیل کرده است.
وی با اشاره به اهمیت نرخ باسوادی زنان در استان یزد نسبت به نرخ کشوری، افزود: این مزیت نیز توسعه سرمایههای انسانی و مهارت افزایی زنان در استان یزد را بیش از پیش فراهم کرده است.
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری مشارکت اقتصادی ۱۸/۹ درصدی زنان در این استان را از دیگر مزیتهای زنان یزدی دانست و تصریح کرد: مشارکت بانوان یزدی، این استان را به عنوان الگوی مناسب برای طراحی سیاستهای ملی در حوزه اشتغال و کارآفرینی زنان در مسیر رشد و تعالی قرار داده که باید برای آن برنامهریزی جدیتری انجام شود.
وی فعالیت زنان یزدی در بخشهای گردشگری، کسب و کارهای خلاق، صنایع دستی، خدماتنوین و صنایع فرهنگی را از دیگر نمادهای پویایی و اثربخشی بانوان در این استان عنوان کرد و اظهار داشت: حضور موثر در حوزه سازمانهای مردم نهاد، شوراهای محلی و حوزههای فرهنگی و اجتماعی الگویی بارز از پیشران بودن بانوان یزدی در توسعه همه جانبه منابع انسانی استان یزد است.
دانش یزدی با بیان اینکه بالغ بر ۲۸ هزار نفر از ورزشکاران نامی استان یزد بانوان هستند، گفت: یزد در بحث نرخ جمعیت که یکی از دغدغههای جدی دولت است، با نرخ ۱/۹۱ درصدی سومین استان پیشروی کشور است.
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری، ارتقای کیفیت و تقویت بنیان خانواده با پاسخ به نیازهای پیشهرو را یکی از جدیترین نیازهای حوزه زنان در استان یزد خواند و افزود: ما امروز وظیفه داریم با نگاهی آینده محور، مسیر دقیق تری برای تأثیرگذاری بیشتر و بهتر زنان طراحی و با حمایت جدی دولت اجرایی کنیم.
وی تدوین سند ارتقای وضعیت زنان در استان یزد را از جمله اقدامات تأثیرگذار در راستای تقویت بنیان خانواده دانست و اظهار کرد: این سند، پاسخی علمی، نظام مند و مبتنی بر مسئولیتهای مدیریتی است که با هدف شناسایی دقیق وضعیت موجود و ترسیم راهکارهای تحول آفرین، متناسب با زیست بوم هر منطقه ترسیم شده است.
دانشیزدی تأکید کرد: این سند حاصل فرآیند نظام مند و برنامهریزی شده با هدف شناخت دقیق وضعیت موجود و ترسیم راهکارهای مناسب است که میتواند محور همافزایی دستگاههای اجرایی، مدیران، نهادهای مدنی و دانشگاهها باشد.