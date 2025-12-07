پخش زنده
سه قرارداد خرید پسماند نهایی شده و ۶ میلیون تن پسماند برای فرآوری به واحدهای صنعتی تحویل خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ نماینده شرکت طرف قرارداد فروش دپوی روی زنجان از نهایی شدن سه قرارداد خرید پسماند توسط صنایع فرآوری خبر داد و اعلام کرد: بخش قابل توجهی از دپوی کیک روی وارد فاز عملیاتی شده است.
به گفته امیر حسین مطلق، این قراردادها که شامل حدود ۶ میلیون تن پسماند است، پس از بررسیهای فنی و تخصصی به مرحله نهایی رسید و واحدهای فرآوری به تدریج به آن دست خواهند یافت.
وی همچنین افزود : با همکاری نزدیک میان شرکت بهارستان کیش و تیمهای فنی واحدهای صنعتی، چالشهای فنی مرتبط با ناخالصیها، نخالهها و فرآوری برخی عناصر حل شده و اکنون این واحدها قادر به فرآوری این نوع پسماندها هستند.
این اقدامات، در کنار ارتقاء فناوری و افزایش ظرفیت واحدها، نشاندهنده پیشرفت سریع و دقیق در مسیر فروش و بهرهبرداری از دپوی کیک روی است.