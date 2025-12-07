آمار فروش و تعداد تماشاگران نمایش‌های مجموعه تئاتر شهر، تالار هنر و همچنین تماشاخانه سنگلج تا روز جمعه۱۴ آذر ۱۴۰۴ اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایش «باد زرد ونگوک» به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی که از روز ۱۱ آذر اجرای خود را در تالار اصلی با ظرفیت ۵۷۹ نفر وقیمت بلیت ۵۰۰ هزار تومان آغاز کرده، تاکنون با مجموع ۴ اجرا، میزبانی از یک هزار و ۴۰۴ مخاطب، ۶۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «سیندرلا» به کارگردانی احسان فلاحت پیشه که از روز ۴ آذر اجرای خود را در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ صندلی و قیمت بلیت ۳۰۰ هزارتومان آغاز کرده تاکنون با میزبانی از ۶۲۹ تماشاگر به فروشی معادل ۱۳۶ میلیون و ۸۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «شب سوئیت» به کارگردانی کیانوش احمدی که از روز ۱۲ آذر در تالار ۹۶ نفری قشقایی با قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان اجرای خود را آغاز کرده تاکنون با مجموع ۳ اجرا، میزبانی از ۸۴ مخاطب به فروشی معادل ۱۳ میلیون و ۳۲۸ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «ناتنی، تاریخ جنون» به کارگردانی سجاد یاری که از روز ۱۲ آذر در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان اجرای خود را آغاز کرده، تاکنون با میزبانی از ۱۳۹ تماشاگر، ۲۸ میلیون و ۹۵۲ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «داستان چوانگ تسو» به کارگردانی حامد عقیلی که از روز ۲۵ آبان در تالار سایه با ظرفیت صندلی ۷۲ تماشاگر و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان اجرای خود را آغاز کرده تا به امروز با مجموع ۱۴ اجرا، میزبانی از ۶۰۲ مخاطب به فروشی معادل ۱۰۷ میلیون و ۸۷۵ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «زندگی در تئاتر» به کارگردانی حبیب دانش که از روز ۲۵ آبان در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ مخاطب و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان به صحنه رفته، تاکنون با مجموع ۱۴ اجرا، میزبانی از ۸۳۵ مخاطب به فروشی معادل ۱۶۱ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «کوارتت تن در بافه‌های باد» به کارگردانی احسان مالمیر نیز که از روز ۱۲ آذر اجرای خود را در کارگاه نمایش با ظرفیت ۲۶ نفر و قیمت بلیت ۲۰۰ هزار تومان آغاز کرده تاکنون با مجموع ۳ اجرا، میزبانی از ۷۴ مخاطب به فروشی معادل ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

در تماشاخانه سنگلج، نمایش «اولین گمنامه» به کارگردانی علیرضا عمرانی که از ۲ آذر با ظرفیت سالن ۲۳۶ صندلی به صحنه رفته است؛ با ۹ اجرا، میزبان ۱۴۶۶ تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب قیمت بلیت ۱۶۵ هزار تومانی، مبلغ ۹۰ میلیون و ۵۸۵ هزار تومان فروش دست پیدا کرده است.

در تالار هنر، نمایش «افسانه پر طلا» به کارگردانی علی شاه صفی که از ۱۱ آذر در این سالن با ظرفیت ۲۴۴ نفری روی صحنه رفته است با ۴ اجرا و قیمت بلیت ۱۸۷ هزار تومان توانست میزبان ۱۶۸ تماشاگر باشد و به فروش ۲۱ میلیون و ۵۹۸ هزار و ۵۰۰ تومان برسد. در همین سالن نمایش «راز نجات گیرا» به کارگردانی حسین فدایی‌حسین که از ۱۱ آذر با ظرفیت ۲۴۴ نفری روی صحنه رفته است با ۴ اجرا و قیمت بلیت ۱۸۷ هزار تومان توانست میزبان ۷۸ تماشاگر باشد و به فروش ۶ میلیون و ۹۹۳ هزار و ۸۰۰ تومان دست پیدا کند.