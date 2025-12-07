قهرمانی اسکی بازان نروژ و اوکراین در بیگ ار و اریالز

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات به این شرح اعلام شد:

* بیگ ار - مرحله دوم در پکن چین:

۱- اولریک سامنوی از نروژ ۱۸۴.۰۰ امتیاز

۲- لوکا هارینگتون از نیوزیلند ۱۸۲.۵۰،

۳- ماتی سوانسر از اتریش ۱۸۰.۰۰

- در رده بندی کلی ماده بیگ ار پس از دومین مرحله از ۴ مرحله فصل، لوکا هارینگتون از نیوزیلند با ۱۴۰ امتیاز پیشتاز شد و اولریک سامنوی از نروژ با ۱۱۸ امتیاز دوم و دیلان دشامپز از کانادا با ۱۱۶ امتیاز سوم هستند.

* اریالز - مرحله نخست در روکای فنلاند:

۱- اولکساندر اوکیپ نیوک از اوکراین ۱۳۰.۵۶ امتیاز

۲- پریمین ورنر از سوئیس ۱۰۹.۹۵،

۳- کریستوفر لیلیس از آمریکا ۱۰۹.۷۴

- در رده بندی کلی ماده اریالز پس از اولین مرحله از ۶ مرحله فصل، اولکساندر اوکیپ نیوک از اوکراین با ۱۰۰، پریمین ورنر از سوئیس با ۸۰ و کریستوفر لیلیس از آمریکا با ۶۰ امتیاز در رده‌های اول تا سوم قرار دارند.