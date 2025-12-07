پخش زنده
امروز: -
فصل ۲۶ - ۲۰۲۵ جام جهانی اسکی آزاد در فنلاند و چین ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات به این شرح اعلام شد:
* بیگ ار - مرحله دوم در پکن چین:
۱- اولریک سامنوی از نروژ ۱۸۴.۰۰ امتیاز
۲- لوکا هارینگتون از نیوزیلند ۱۸۲.۵۰،
۳- ماتی سوانسر از اتریش ۱۸۰.۰۰
- در رده بندی کلی ماده بیگ ار پس از دومین مرحله از ۴ مرحله فصل، لوکا هارینگتون از نیوزیلند با ۱۴۰ امتیاز پیشتاز شد و اولریک سامنوی از نروژ با ۱۱۸ امتیاز دوم و دیلان دشامپز از کانادا با ۱۱۶ امتیاز سوم هستند.
* اریالز - مرحله نخست در روکای فنلاند:
۱- اولکساندر اوکیپ نیوک از اوکراین ۱۳۰.۵۶ امتیاز
۲- پریمین ورنر از سوئیس ۱۰۹.۹۵،
۳- کریستوفر لیلیس از آمریکا ۱۰۹.۷۴
- در رده بندی کلی ماده اریالز پس از اولین مرحله از ۶ مرحله فصل، اولکساندر اوکیپ نیوک از اوکراین با ۱۰۰، پریمین ورنر از سوئیس با ۸۰ و کریستوفر لیلیس از آمریکا با ۶۰ امتیاز در ردههای اول تا سوم قرار دارند.