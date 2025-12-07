پخش زنده
امروز: -
آیین ماهانه اهدای نشان «پارسیجان» امروز همزمان با روز دانشجو در دانشگاه سوره برگزار شد و سه برگزیده این دوره به پاس نوآوری در حوزه زبان فارسی معرفی شدند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، قدمعلی سرامی استاد زبان و ادبیات فارسی، بلرام شکلا شاعر و کاردار فرهنگی سفارت هند در ایران و پیام رسان بله برگزیدگان این رویداد بودند.
در ابتدای آیین اعطای سرو سیمین «پارسیجان»، میلاد عرفانپور، شاعر و مدیر مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری با ابراز خرسندی از برگزاری این مراسم در آذرماه و مقارن شدن آن با روز دانشجو گفت: خوشحالیم که نشان پارسیجان در دانشگاه سوره اعطا میشود و قدردانیم که این اتفاق در جمعی دانشجویی رقم خورده است.
عرفانپور با توضیح درباره روند اعطای این نشان افزود: نشان پارسیجان هر ماه به سه برگزیده اهدا میشود؛ افرادی که اقدام نوآورانهای در حوزه زبان فارسی انجام دادهاند. این حرکت، گامی در جهت عمومیتر کردن زبان فارسی است و علاوه بر نشان هایی که به صورت ماهانه اهدا میشود، سرو سیمین پارسیجان نیز تقدیم برگزیدگان خواهد شد.