به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بخش معارفی چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم که به میزبانی شهر قم آغاز شده بود، با برپایی مراسم اختتامیه به کار خود پایان داد و برگزیدگان هر رشته مشخص شدند که از چهارمحال و بختیاری، «غلامحسین فاتحی» توانست رتبه اول کشور را در رشته معارف صحیفه سجادیه کسب کند.

غلامحسین فاتحی، فعال قرآنی شهرستان فرخشهر است که در سال‌های گذشته نیز توانست رتبه نخست مسابقات سراسری قرآن کریم اوقاف را در رشته نهج‌البلاغه و رتبه سوم کشوری را در رشته صحیفه سجادیه کسب کند و امسال در رشته صحیفه سجادیه در این رویداد قرآنی حضور داشت.

فاتحی، معلم آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری و حافظ کل قرآن است که نزدیک به سه دهه در عرصه آموزش و پرورش نیرو‌های قرآنی در دارالقرآن الکریم فرخ‌شهر به فعالیت می‌پردازد.