کارگاه نساجی سنتی به همت و تلاش ده ساله زوج هنرمند قمی خانم زینب محمد قاسمی و مجید امیری برپا شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در کارگاه شَعربافی بیش از صد نوع بافت کارت بافی و بافت رومیزی صورت می‌گیرد.

شَعربافی تنیدن تار و پود ابریشم و پنبه است و برای تولید پارچه از این دستگاه استفاده می‌شود.

دستگاه شَعربافی این کارگاه در عرض صد و بیست سانتی متر و طول صد متر پارچه تولید می‌کنند.

این زوج با هدف احیای هنر فراموش شده شعر بافی و کارت بافی در این حوزه فعالیت می‌کنند و تلاش دارند علاوه بر دانشجویان افراد عادی جامعه را به یادگیری این هنر علاقه‌مند کنند.

در حال حاضر در استان قم پانزده نفر با این هنر آشنا هستند و در نمایشگاه‌ه مختلف تولیدات خود را عرضه می‌کنند.